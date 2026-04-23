桐野夏生の新作長編『眠れぬおまえに遠くの夜を』刊行　韓国芸能界の光と闇を描く

桐野夏生『眠れぬおまえに遠くの夜を』（文藝春秋）が2026年4月22日に発売された。

【写真】『眠れぬおまえに遠くの夜を』著者・桐野夏生

本作は月刊『文藝春秋』で連載された桐野夏生による長編作品。物語の舞台は「韓国芸能界」。K-POPや韓国ドラマが世界的に注目を浴び、大きな成功を収める一方、スキャンダルへの過剰な対応や契約問題など負の側面が話題になることも多いという。今作では栄光の果てに転落を味わう男・ナダンについて、演技派俳優・テミンのモノローグによって語られる。

本書の装画・装丁を務めたのは城井文平。地に引いた夜空は、黒い画用紙に錐で無数に穴をあけ、後方から光を照らした状態で撮影することで星たちを表現。一筋の流星とタイトルはホログラムの箔押しで、圧倒的な光を放ちながら落下してゆくナダンの姿を重ねている。

本作について著者・桐野は「今作は、『終わった男』と評されるナダンの転落劇ではあるのですが、実は視点人物であるテミンも変わっていきます。ナダンもテミンも、芸能界のなかで『求められる役柄』を演じるなかで、自分を見失っていき、もともとの自分から乖離していく。語るテミンと、語られるナダン、どちらもが変容していく二重構造ですね。そしてそれは彼ら『芸能人』だけにとどまらず、一般社会に生きる我々もまたそうなのではないかと思います」とコメントしている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）