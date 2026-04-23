デンマーク1部MFが刺されて一時危篤も容体安定…犯人はいまだ逃走中
デンマーク1部のミッティランに所属するギニアビサウ出身の19歳MFアラマラ・ジャビが刺傷事件に巻き込まれ、重傷を負ったことがわかった。英『BBC』が伝えた。
地元警察によると、事件はクラブの本拠地があるデンマーク中部の町ヘアニングで、19日早朝に発生した。ジャビは刺傷により重体となり、病院へ搬送された。
クラブは21日の声明で、ジャビの容体について「彼は危篤状態で緊急手術を受けた」と説明。その後の経過についても、「さらに別の手術を受け、救急隊員と病院スタッフの専門的な対応のおかげで、現在は容体が安定している」と発表した。
現在の状況については、「彼は人工的な昏睡状態から目覚めており、状況の中では良好な状態にある」とも伝えられている。
警察は20歳の容疑者を特定しているものの、依然として逃走中だという。動機については現時点で不明としながらも、「警察の当初の見立てでは、19歳の男性と犯人の間に口論があった可能性がある」と説明している。
地元警察によると、事件はクラブの本拠地があるデンマーク中部の町ヘアニングで、19日早朝に発生した。ジャビは刺傷により重体となり、病院へ搬送された。
クラブは21日の声明で、ジャビの容体について「彼は危篤状態で緊急手術を受けた」と説明。その後の経過についても、「さらに別の手術を受け、救急隊員と病院スタッフの専門的な対応のおかげで、現在は容体が安定している」と発表した。
現在の状況については、「彼は人工的な昏睡状態から目覚めており、状況の中では良好な状態にある」とも伝えられている。
警察は20歳の容疑者を特定しているものの、依然として逃走中だという。動機については現時点で不明としながらも、「警察の当初の見立てでは、19歳の男性と犯人の間に口論があった可能性がある」と説明している。