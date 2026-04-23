ハロプロ特集掲載『アップトゥボーイ』刊行　選抜メンバー10人が集結し『LOVEマシーン』をオマージュ

『アップトゥボーイ vol.362（2026年6月号）』（ワニブックス）が2026年4月23日に発売された。

【写真】特別版にはモーニング娘。初期メンバー・安倍なつみが登場

今号は創刊40周年イヤー・メモリアル号第3弾としてハロー！プロジェクト特集を掲載。2026年はハロー！プロジェクトも30年目突入を目前に控えた節目の年となっている。

表紙・巻頭を飾るのは、ハロー！プロジェクト各グループから選抜された10名。モーニング娘。’26、アンジュルム、Juice＝Juice、つばきファクトリー、BEYOOOOONDS、OCHA NORMA、ロージークロニクルよりメンバーが集結した。

メンバーは全員がハロプロ研修生出身という生え抜きのハロプロメンバーが、ハロー！プロジェクトのヒット曲『LOVEマシーン』をオマージュし“受け継がれるもの”と“変わり続けるもの”を表現。またサブスク解禁で盛り上がる今、この春に聴きたいプレイリストをそれぞれが提案するほか、ハロー！プロジェクトの伝統曲も選曲している。

またLEGEND INTERVIEW特別版には、モーニング娘。初期メンバー・安倍なつみが本誌約20年ぶりに登場している。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）