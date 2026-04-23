テレビ朝日系「ロンドンハーツ」が２１日に放送された。

この日は先週に引き続いて「井口のこのメンツなら勝てる格付け」。格付け企画でワーストに名を連ねることの多いウエストランド・井口浩之が「このメンバーでこのテーマなら勝てる」という主旨で進行する。

４年連続で「キングオブコント」決勝進出を果たし、昨年に準優勝を飾ったトリオ・や団からロングサイズ伊藤、中嶋享が参戦。「４０〜５０代の働く女性に聞いた意外とカワイイと思う芸人」のテーマで格付けに挑んだ。

伊藤は、ワースト３と低評価の結果を受けて呆然。「小さくて丸い見た目の人がポンコツだと可愛げがあるが、ただのデカいおじさんがポンコツだと可愛げもなく怖いだけ」「最近、バラエティ番組でよく見るが、その度にコメントやリアクションが変にかかりすぎている。不自然に感じ、可愛さからは程遠い」「顔だけ見たら昔の男前なのになぜか汚らしく不潔感があり、地下の匂いがする」「空回りが多く、うだつの上がらない男の汗臭さがどうしても受け付けない」など、辛辣なコメントが寄せられた。

伊藤は、容赦ない批判の数々に放心。カメラを向けられると「もう一度、言ってみろ！」と叫んで笑わせていた。