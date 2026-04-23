鬼越トマホークの金ちゃんが、毒舌キャラとは裏腹な驚きの私生活と、独自の仕事哲学を明かした。

【映像】金ちゃんの2人の息子

『秘密のママ園』のABEMAビデオ限定動画「愚劣のパパ園」では、金ちゃん（鬼越トマホーク）、ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）、ともしげ（モグライダー）の3人が出演。家庭での「愛情表現」についてトークを繰り広げた。

MC陣から「妻を褒めているか」と問われた金ちゃんは、「毎日『愛してるよ』って言ってますよ」と即答。仕事へ行く際も、2階にいる妻と子供たちに向かって「行ってきまーす！ 愛してるよー！」と叫び、家族からも「愛してるよー！」と返ってくるという、あまりに微笑ましい朝のルーティンを告白した。これには、普段の強面で毒を吐く芸風を知るナダルやともしげも「最高っすね」「鬼越のネタで笑えなくなる」と驚きを隠せない様子だった。

しかし、金ちゃんは「あんまり表で言いたくない。こういうの言ったことないし」と照れ笑い。アルコ＆ピースの平子真祐のように「愛妻家」をビジネスにすることを拒否しつつ、「他人は本当に関係ない。家族さえよければ。他人はただもう、悪口を言えば金になるから言ってるだけで」と、家族への無償の愛と、仕事を完全に割り切る「クズ夫」ならぬ「極端なパパ」の顔を見せた。

一方、ナダルも「いい家族アピールして何がおもろいねんと思ってしまう」と同調しつつ、妻とは「一人の女性」として向き合い、リビングで抱きしめ合って踊るほどのスキンシップを取っていることを告白。対照的に、妻への褒め言葉を「恥ずかしくて言えない」と逃げる形式のともしげに対し、ナダルは「『恥ずかしい』という言葉に逃げている」「人としての資質」と一喝。さらに金ちゃんも「そもそも人を褒める人間じゃない。人の悪口で解散させたりしている」と追い打ちをかけ、スタジオは爆笑に包まれた。