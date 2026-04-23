バレーボール男子日本代表の高橋藍（サントリー）が今季からの肉体改造の成果を明かした。

サントリーは今季の「大同生命ＳＶリーグ」のレギュラーシーズン（ＲＳ）で２９連勝の快進撃を見せ、４０勝４敗の圧倒的な強さで１位フィニッシュした。

高橋は２３日、都内で上位６チームによるチャンピオンシップ（ＣＳ、５月１日開幕）へ向けた会見に出席。同じ日本代表で活躍する小川智大、小野寺太志、関田誠大らを擁するチームの強さを「経験豊富な選手がまず揃っている。能力がずば抜けて高いのはもちろん、一気に集中力が上がってくる場面で強さが表れている」と語った。

自身が今季から取り組む肉体改造にも手応えを感じている。自炊で白米の量を調整し、脂質にも気を使っているという。最近はせいろ蒸しにはまり「（せいろに食材を）入れるだけで良いので楽。野菜はブロッコリーやニンジン、玉ねぎとか。あとは鶏胸肉も。ハンバーグをそのまま蒸して、ポン酢で食べることもある」とお気に入りの献立を明かした。

その食事改革によって、体重は８３キロから７９キロに減少。体脂肪率は１２、１３％から一時は９％まで落ち、現在は１０％前後を維持している。プレーにおいては「キレが変わる。スパイクの力発揮もそうだし、体重が減るのでジャンプの浮遊感も変わった。ブロックをされる回数も減ったと思う」と効果を大いに実感。進化を遂げたプレーでチームをＣＳ連覇に導く。