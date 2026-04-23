ケンダル・ジェンナーと『嵐が丘』ジェイコブ・エロルディに交際の噂 キューピッドは妹カイリー・ジェンナー
モデルでリアリティスターのケンダル・ジェンナーに、『嵐が丘』や『フランケンシュタイン』で注目のジェイコブ・エロルディとの交際の噂が浮上した。妹のカイリーがキューピッドとなったようだ。
【写真】ケンダル・ジェンナーも カンヌを彩ったネイキッドドレス
二人は現地時間4月11日、「コーチェラ2026」の1週目でヘッドライナーを務めたジャスティン・ビーバーのアフターパーティーにて、「イチャイチャ」したり、「べったり」していたと、インスタグラムのゴシップアカウント・Deuxmoiがスクープ。しかし実際は、2ヵ月も前から交際していたようだ。
DailyMailによると、「二人はすでに2ヵ月も付き合っていて、うまく行っている」と情報筋がコメント。「2月初めから付き合っているので、もうしばらくになります。ここ数ヵ月、二人ともロサンゼルスに滞在することが多かったので、絆を深めるのに役立ったようです」と明かしたそうだ。
ちなみに、二人の仲を取り持ったのは、ティモシー・シャラメと交際中のカイリー・ジェンナー。3月に開催されたアカデミー賞にて、ティモシーは『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』で、ジェイコブは『フランケンシュタイン』で、それぞれアカデミー賞にノミネートされるなど、アワードシーズン中に注目を集めた。
ケンダルとジェイコブは何年も前から友人同士で、すでにパーティーなどで意気投合していたという。友人関係のままでいるべきか、一歩先に進むべきか確信が持てなかったケンダルに、授賞式やイベントで一緒になることが多く、彼のことを気に入ったカイリーが猛プッシュしたそうだ。「カイリーは姉妹の中でもリーダー格なので、ダブルデートをセッティングしたかったから、ジェイコブと交際するようケンダルにプッシュした」と情報筋が話している。
なおPage Sixによると、ケンダルは2013年から2016年にかけて、断続的にハリー・スタイルズと交際。その後、NBA選手デビン・ブッカーとの交際を経て、2023年から2024年にかけてはバッド・バニーと交際していたという。一方のジェイコブは、ジョーイ・キングやゼンデイヤ、カイア・ガーバーと噂されたのち、インフルエンサーで、ロリ・ロックリンの娘としても知られるオリヴィア・ジェイド・ジャヌリと長く交際していた。
【写真】ケンダル・ジェンナーも カンヌを彩ったネイキッドドレス
二人は現地時間4月11日、「コーチェラ2026」の1週目でヘッドライナーを務めたジャスティン・ビーバーのアフターパーティーにて、「イチャイチャ」したり、「べったり」していたと、インスタグラムのゴシップアカウント・Deuxmoiがスクープ。しかし実際は、2ヵ月も前から交際していたようだ。
ちなみに、二人の仲を取り持ったのは、ティモシー・シャラメと交際中のカイリー・ジェンナー。3月に開催されたアカデミー賞にて、ティモシーは『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』で、ジェイコブは『フランケンシュタイン』で、それぞれアカデミー賞にノミネートされるなど、アワードシーズン中に注目を集めた。
ケンダルとジェイコブは何年も前から友人同士で、すでにパーティーなどで意気投合していたという。友人関係のままでいるべきか、一歩先に進むべきか確信が持てなかったケンダルに、授賞式やイベントで一緒になることが多く、彼のことを気に入ったカイリーが猛プッシュしたそうだ。「カイリーは姉妹の中でもリーダー格なので、ダブルデートをセッティングしたかったから、ジェイコブと交際するようケンダルにプッシュした」と情報筋が話している。
なおPage Sixによると、ケンダルは2013年から2016年にかけて、断続的にハリー・スタイルズと交際。その後、NBA選手デビン・ブッカーとの交際を経て、2023年から2024年にかけてはバッド・バニーと交際していたという。一方のジェイコブは、ジョーイ・キングやゼンデイヤ、カイア・ガーバーと噂されたのち、インフルエンサーで、ロリ・ロックリンの娘としても知られるオリヴィア・ジェイド・ジャヌリと長く交際していた。