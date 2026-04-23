「働くなんてイヤ」10年後「母の助言通りにしておけば」かつての決断を激しく後悔しているワケ

筆者の友人・Y子は現在アルバイトとして飲食店に勤務しています。Y子は幼い頃、母親から仕事に関するアドバイスを受けたのに聞く耳を持たなかったとか。そんなY子が後悔しているエピソードをご紹介しましょう。

現状

私のアルバイト先の飲食店はとても忙しい店で、職場環境はかなりブラックです。

それでも転職したばかりの夫の給料が少ないため、生活のために働かなければいけませんでした。

大学卒業後に就職して正社員として働いていた会社は、出産後に子どもの体調不良で欠勤が続いたことで働きづらくなり、退職しました。

面接で「小さい子どもがいる」というとなかなか採用に繋がらず、今の職場で働くことしか選択肢がなかったのです。

違い

ある日、近所のスーパーで久しぶりに高校時代の友人・K美とバッタリ会いました。

K美は高校卒業後に地元の企業へ就職。

事務職として勤務し、3年ほど前に同僚と結婚したと聞いていました。

K美は産休と育休を取得して、今は子どもと家にいるとのこと。

私は保育園のお迎えに間に合うよう、必死で買い物をしていたのに、K美はとてものんびりとした雰囲気……。

私はそこで何とも言えない感情を抱いてしまいました。