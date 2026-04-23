大相撲の春巡業が２３日、東京・府中市で行われた。幕内・琴栄峰（佐渡ケ嶽）が、土俵外の基礎運動などで汗を流した。

今巡業では巡業副部長の山響親方（元幕内・巌雄）から助言を受ける機会があったという。「土俵周りで四股、腰下ろしをご指導いただいて、太もも回り、足回りが大きくなった感じがある。腰の下ろし方も、ちょっとしたことだが、それを変えるだけで今まで踏んでいた四股がさらにきつくなった」と語り、他の部屋の親方らから助言を受けられる巡業の貴重な機会を生かしている。

また、自身が土俵に上がれない時には、他の関取衆の稽古に熱視線を送る。「稽古場で他の部屋の力士の相撲を見ていて、勉強になることがいっぱいあった。やることだけが稽古ではない、相撲を取るだけが稽古ではないということは改めて感じた」と口にした。

再入幕を果たした先場所は９勝６敗で幕内で初めての勝ち越し。「自信にもなって、何より幕内で初めて勝ち越せて、ほっとした」と振り返った。夏場所（５月１０日初日、東京・両国国技館）へ向けては「今は無理をしすぎず、部屋に帰ってからしっかり稽古に臨みたい」と話した。