立ち技格闘技「KNOCK OUT」は23日、都内で「KNOCK OUT.65〜THE KNOCK OUT2026〜」の対戦カードを発表した。KNOCK OUT―BLACKスーパーバンタム級王者の森岡悠樹（32＝北流会君津ジム）は晃貴（28＝team VASILEUS）の挑戦を受ける。

森岡は3月の大会で晃貴にKO負け。タイトルを懸けてリベンジ戦となる。王者の森岡は「3月14日に出て、KNOCK OUTリングでベルトを持っていたのに負けてしまったが、必ずやり返します」とリベンジを誓う。前回の結果を踏まえて「展開は変わらないが、結果は変わります。セコンドの声は聞いてないので大丈夫だと思う」と意に介さない。対戦が決まったことには「何してるんだろ？どうしたらいいのか、早くやり返したかったのでよかった」とリベンジのみ。「バチバチに殴り合って盛り上がります」と前回以上の試合の内容にする自信満々だ。「リングに上がるのが楽しみ。信じてください。必ずやり返します」と勝利をファンに誓っていた。

挑戦者の晃貴は「6月ワクワクしています。12月30日の大会を見て、あそこでベルトを獲ると思うとワクワクしています」とベルト奪取に燃える。ダイレクトリマッチには「結果は変わらない。前回と変わらない。終わるのは一瞬です」と強気。「KNOCK OUTのタイトルは獲りたい。団体が盛り上がっているのでそこでベルトを獲りたいです」とベルトしか見ていない。