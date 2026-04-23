小学６年生と中学３年生を対象とした全国学力・学習状況調査（全国学力テスト）の国語と算数・数学が２３日、一斉に実施された。

来年度からは全教科で学習用端末を使ったオンライン出題に移行する予定で、筆記形式は今年度が最後となる。

文部科学省が同日公表した国語と算数・数学の問題では、実際の学級活動や授業での話し合いなど日常的な題材を扱った出題が目立った。

小学算数では、６年生が１年生との交流会を計画する場面を設定。参加したい遊びを選ぶアンケートの回答数や時間配分などを計算する問題が出た。中学数学では、クラス紹介の動画撮影でデータ量と撮影できる時間の関係を調べさせる出題があった。

中学国語では、擬音語と擬態語をテーマにした説明文を示し、「擬態語の効果」について自分の考えを記述させる設問があった。自分の考えを形成し、表現する力を測る問題は、現在の中学３年生が小学６年生だった２０２３年度の学力テストでも出題されたが、正答率は５６％と課題がみられた。国立教育政策研究所の担当者は、「この３年間の学習による課題の克服状況をみたい」と出題意図を説明した。

文科省によると、２３日は岩手県大槌町で発生した山林火災の影響で、数校がテストの実施を見送ったという。２４日から５月２９日まで、中学英語の「話す」が分散実施される。