路線バスが「バイオ燃料」で走り出した！

東急バスとユーグレナは2026年4月21日、同月より東急バスの一部の路線バスで、次世代バイオディーゼル燃料「サステオ51」の利用を開始したと発表しました。

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サステオ51は、ユーグレナ社が展開する次世代バイオディーゼル燃料の一種です。通常のディーゼル燃料に、使用済みの食用油などを原料とした「HVO」（水素化植物油）を51％混合した燃料です。

また、この燃料は既存の車両や給油設備をそのまま活用できる「ドロップイン型燃料」とのこと。充電設備などを設置する必要がなく、初期投資のコストダウンにもつながります。さらにスペースに制約がある都市部の営業所でも、迅速な導入が可能です。この燃料を専用で使用すれば、各種の法令対応の面でも恩恵が大きいそうです。

サステオ51は今回、東急バスの瀬田営業所（東京都世田谷区）に所属する、路線バス65台に導入されました。

同営業所では年間約1000キロリットルの軽油を使用しており、燃料の切り替えによって、年間で約1300トンのCO2排出量の削減を見込んでいます。

なお、こうしたバイオ燃料も燃焼すればCO2は排出されるものの、地球温暖化対策の推進に関する法律（温対法）ではバイオマス原料の燃料の燃焼時CO2排出量は報告対象外とされるため、HVOを51％混合する今回の燃料ならば「CO2排出量を51％削減することができる」ということです。

また導入を記念し、同営業所のバス2台（大型車1台、中型車1台）には、「サステオ」シリーズやバイオ燃料をイメージしたラッピングも施されます。これらの車両は2026年5月中旬以降、順次運行を開始する予定です。

両社は本事業を通じて、「次世代バイオディーゼル燃料の安定的な供給体制の構築と社会実装を加速させ、東京都が掲げる『ゼロエミッション東京』の実現に寄与」していくとコメントしました。また、「新燃料に対する利用者や事業者の不安感を払拭」することも目指すとしています。