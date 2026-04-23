結成1周年のaoen、47都道府県ツアー開幕「最高の思い出を」 追加公演発表に大歓声
HYBE JAPANの傘下レーベルJCONICが手掛ける新世代J-POPボーイズグループ・aoen（読み：アオエン）が23日、東京・恵比寿ガーデンホールで初の47都道府県ツアー『aoen LIVE TOUR 2026〜青のはじまり47+1〜』を開幕した。
【ライブ写真】王子様みたい…！ブルー×ホワイト衣装のaoen
aoring（ファンネーム）の期待が高まる中、メンバーのシルエットが浮かび上がると、大歓声が上がった。ライブはデビュー曲「青い太陽（The Blue Sun））」でスタート。雅久（GAKU）が「最高の思い出を作っていきましょう！」と呼びかけると、勢いそのままにフレッシュでエネルギーあふれるパフォーマンスで会場を沸かせた。
「青春インクレディブル」「秒で落ちた」「MXMM」などの人気曲や、aoenが誕生した『応援-HIGH 〜夢のスタートライン〜』のシグナルソング「FINISH LINE〜終わりと始まりの〜」を披露。「オフライン」は、パフォーマンス初披露となった。
ソロ＆ユニットステージも。さまざまなバックグラウンドを持った実力者が集うaoenならではスキルと、趣向を凝らしたステージにaoringからは歓声と驚きの声が止まらなかった。
リーダー・優樹（YUJU）が「すんごい声！びっくりしました！」と驚くほどの熱気にあふれた開幕ライブ。本編ラストには、それぞれの思いを「BLUE DIARY」に込め、アンコールでは未発表曲「アスファルトに滲む虹」を初披露した。サブリーダー・琉楓（RUKA）は「日記のような曲になっている」と紹介した。
そして、結成1周年となるこの日、12月26日に東京ガーデンシアターにて追加公演を開催することを発表。aoringから喜びの声が上がると、雅久（GAKU）は「たくさんのことを準備してきたのですが、＋1がガーデンシアターであることを知って、その場所にいろんな思いがあるので、aoenだけでその舞台に帰ることができるチャンスをもらえたのがうれしかったです。ずっと応援してくれている皆が、最高に楽しんで、心で音楽を感じて、僕たちと触れ合ってくれる場所になると期待しています」と喜びをかみしめ、「日本でトップのアーティストになるために47都道府県ツアーをやることを決意したので、この場にいる皆さんは、（aoenが）日本トップのアーティストになるまで絶対に離さないので、それまで全員笑って幸せに暮らしていてください！」と熱い思いを伝えた。
aoenは、優樹（YUJU）、琉楓（RUKA）、雅久（GAKU）、輝（HIKARU）、颯太（SOTA）、京助（KYOSUKE）、礼央（REO）の7人で構成される新世代J-POPボーイズグループ。2025年6月にデジタルシングル「青い太陽（The Blue Sun）」でデビューした。
【ライブ写真】王子様みたい…！ブルー×ホワイト衣装のaoen
aoring（ファンネーム）の期待が高まる中、メンバーのシルエットが浮かび上がると、大歓声が上がった。ライブはデビュー曲「青い太陽（The Blue Sun））」でスタート。雅久（GAKU）が「最高の思い出を作っていきましょう！」と呼びかけると、勢いそのままにフレッシュでエネルギーあふれるパフォーマンスで会場を沸かせた。
ソロ＆ユニットステージも。さまざまなバックグラウンドを持った実力者が集うaoenならではスキルと、趣向を凝らしたステージにaoringからは歓声と驚きの声が止まらなかった。
リーダー・優樹（YUJU）が「すんごい声！びっくりしました！」と驚くほどの熱気にあふれた開幕ライブ。本編ラストには、それぞれの思いを「BLUE DIARY」に込め、アンコールでは未発表曲「アスファルトに滲む虹」を初披露した。サブリーダー・琉楓（RUKA）は「日記のような曲になっている」と紹介した。
そして、結成1周年となるこの日、12月26日に東京ガーデンシアターにて追加公演を開催することを発表。aoringから喜びの声が上がると、雅久（GAKU）は「たくさんのことを準備してきたのですが、＋1がガーデンシアターであることを知って、その場所にいろんな思いがあるので、aoenだけでその舞台に帰ることができるチャンスをもらえたのがうれしかったです。ずっと応援してくれている皆が、最高に楽しんで、心で音楽を感じて、僕たちと触れ合ってくれる場所になると期待しています」と喜びをかみしめ、「日本でトップのアーティストになるために47都道府県ツアーをやることを決意したので、この場にいる皆さんは、（aoenが）日本トップのアーティストになるまで絶対に離さないので、それまで全員笑って幸せに暮らしていてください！」と熱い思いを伝えた。
aoenは、優樹（YUJU）、琉楓（RUKA）、雅久（GAKU）、輝（HIKARU）、颯太（SOTA）、京助（KYOSUKE）、礼央（REO）の7人で構成される新世代J-POPボーイズグループ。2025年6月にデジタルシングル「青い太陽（The Blue Sun）」でデビューした。