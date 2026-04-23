怪しい行動を見せる夫のスマホには数々の不倫の証拠が！ 真実を追う妻がたどり着いた最悪の裏切りに、彼女の取った行動は？【書評】
【漫画】本編を読む
何気なく夫のスマホを見たことが、すべての始まりだった――。『金曜に、夫を破滅させます ずっと幸せだと思ってた』（されみ：原作、リアコミ：企画、真青：漫画/KADOKAWA）は、平凡な結婚生活に潜んでいた裏切りに立ち向かう妻の姿を描いた作品だ。
主人公は夫と結婚して2年目の美咲。共働きなのに夫は家事を一切手伝わずにすべてを美咲に任せきりにしており、さらに義母から何度も「子どもはまだなの？」という催促の電話が来ることに心をすり減らす日々が続いていた。
それでも美咲は泣き寝入りせずに証拠を集めに動き出す。GPSなどを駆使して不倫の実態を追い詰めていく展開はサスペンスドラマのような緊張感があり、ページをめくる手が止まらなくなるだろう。そして、夫と甘い言葉を交わしていた相手の正体が明らかになったとき、その衝撃は読み手の心をもえぐってくる。なんと不倫相手は、姉のりりこだったのだ。最も身近な存在である夫と姉のふたりから同時に裏切られるという現実に美咲はどう立ち向かうのか。
そしてタイトルにある「金曜」に何が起きるのか。淡々と証拠を積み重ねていく美咲が、最後にどんな決断を下すのかが最大の見どころだ。裏切られた妻が夫を破滅へと追い込む結末をその目で確かめてほしい。
文＝ちゃむ