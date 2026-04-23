「アギトー超能力戦争ー」より大人向けなりきり玩具「CSM変身ベルトGバックルmark7＆ゲージランプGバックル」商品化決定
【CSM変身ベルトGバックルmark7】 【CSM ゲージランプGバックル】 4月29日 予約受付開始
バンダイは、大人向けなりきり玩具「CSM変身ベルトGバックルmark7」と「CSM ゲージランプGバックル」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて4月29日に予約受付を開始する。
本商品は4月29日より公開予定の「アギトー超能力戦争ー」に登場する氷川誠が装着する「仮面ライダーG7」のベルト「Gバックルmark7」をCOMPLETE SELECTION MODIFICATION（CSM）シリーズでなりきり玩具化。
さらに「仮面ライダーアギト」より「仮面ライダーG3」のベルト「Gバックル」もCSMシリーズで商品化される。音声や発光などどのようなギミックが収録されるのか、今後の発表に期待したい。
『アギトー超能力戦争ー』#仮面ライダーアギト 映画公開記念商品- 仮面ライダーおもちゃウェブ公式 (@bandai_ridertoy) April 23, 2026
「CSM変身ベルトGバックルmark7 &
ゲージランプGバックル」商品化決定📣
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4月29日(水)、プレミアムバンダイで
予約受付開始予定❗️続報をお楽しみに‼️#仮面ライダーアギト pic.twitter.com/Gv9MCnkLkf
(C)石森プロ・東映