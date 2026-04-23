【CSM変身ベルトGバックルmark7】 【CSM ゲージランプGバックル】 4月29日 予約受付開始

バンダイは、大人向けなりきり玩具「CSM変身ベルトGバックルmark7」と「CSM ゲージランプGバックル」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて4月29日に予約受付を開始する。

本商品は4月29日より公開予定の「アギトー超能力戦争ー」に登場する氷川誠が装着する「仮面ライダーG7」のベルト「Gバックルmark7」をCOMPLETE SELECTION MODIFICATION（CSM）シリーズでなりきり玩具化。

さらに「仮面ライダーアギト」より「仮面ライダーG3」のベルト「Gバックル」もCSMシリーズで商品化される。音声や発光などどのようなギミックが収録されるのか、今後の発表に期待したい。

(C)石森プロ・東映