現役女子大生でセクシー女優の三木環奈さんのファースト写真集「エッチ、愛、Ｊカップ！」（撮影：上野 勇、税込4400円）が4月24日、大洋図書からリリース。4月26日に東京・神保町の書泉グランデでイベントを開催します。



【写真】両ワキ全開の三木環奈さん

「みき」ではなく「さんのき」と読む独特の名前でも話題の三木さんは超がつくほどの恥ずかしがりや。身長161センチ、バスト102センチのJカップという抜群のスタイルを持ち、スリーサイズはB102（J）・W60・H89。あどけなさを残しながらもキリッとした美貌とＪカップ乳のムッチリボディ。みんなを夢中にさせてしまう最胸ビジュのセクシー女優です。



写真集ではそのタイトル通り、恥じらいとJカップボディのギャップがたまらない彼女の個性と魅力が凝縮された1冊になっています。三木さんは自身のXで「写真集撮影のときのかわいいオフショ かわいい私がいっぱい見れるよ」「1st写真集みんな予約してくれた？？ 4月26日の発売イベント楽しみすぎるから予定空けておいてね」「もう少しでイベント みんなに会える！ 初写真集イベントだから空いてる人は来てね」などと投稿。撮影時の画像も公開しています。



【三木環奈さんプロフィール】

さんのき・かんな 2025年2月20生まれ 身長161cm／スリーサイズ B102(J)W60H89