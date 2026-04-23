三浦晴海の小説『愛した人を調べないでください』が、4月22日に双葉社より発売された。

【写真】着物姿の高嶺のなでしこ・松本ももな

本作は、十五年前のダム底で後輩の遺体が発見された事件をきっかけに、「剥きだしのエゴ」と「人間関係の恐怖」を描いた青春狂愛ミステリー。大学生の小塚咲月がサークル仲間とキャンプに訪れたダムで、後輩・楓のものと思われる頭部と胴体が切断された死体が発見される。犯人が特定されないまま殺害現場は再び水底に沈むが、15年後の夏に事件は再び動き出し悲惨すぎる真実が明るみになるーー。

あわせて、作品を擬似体験できる特設検索サイトも公開された。書籍の帯をめくった場所にある二次元コード、もしくは特設サイトのURLから閲覧できる。検索したときに表示されるのは、事件と関わりのある人物かもしれない……という仕掛け。ちなみに、「利用に際し、端末不良・故障・不具合および体調不良などが発生したとしても、そのすべての責任を弊社は負いません。すべて自己責任で閲覧ください。」との注意事項が添えられている。

また、アイドルグループ・高嶺のなでしこの城月菜央も感想コメントを寄せている。

■コメント三浦晴海（著者）あなたは、誰かを好きになったことがありますか？ その恋が叶わなかったことはありますか？ どうしてうまくいかなかったのだろうと、思い悩んだことはありますか？ 納得できても、できなくても、人生は続いていきます。だけど想像してみてください。もしもあの日の失恋に、あなたがまったく気づかなかった別の理由があったとしたら？ これはそんなお話です。そして、振り返るべきではなかったお話です。

城月菜央（高嶺のなでしこ）「思い出」がじわじわ人を追い詰める感じが読んでいて胸がざわざわした。後悔が冷たく残る作品。

（文=リアルサウンド ブック編集部）