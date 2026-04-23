赤城山の山頂付近の活性化に向けて群馬県前橋市の県立赤城公園に県が整備を進めてきたキャンプ場が２５日にオープンするのを前に２３日、報道機関向けの見学会が行われました。

県立赤城公園に新たにオープンするのは赤城大沼の湖畔に位置するキャンプ場「スノーピーク赤城キャンプフィールド」です。県立赤城公園は県が活性化を目的に整備を進めていて、今回約６万８０００平方メートルの敷地にキャンプ場を整備しました。キャンプ場は指定管理者となった大手アウトドアメーカーのスノーピークが運営し、キャンプができるスペースは１０９区画設けられています。

初心者やキャンプ道具を持ち合わせていない人でも安心してキャンプが楽しめるトレーラーハウスが設置されています。このトレーラーハウスは建築家・隈研吾さんとスノーピークが開発したものでベッドやシャワーなどの設備が備えられ、ホテルのように過ごすことができ、窓からは景色を楽しむこともできます。

また、愛犬と楽しめるドッグランサイトも８つ設けられています。柵に囲われた区画サイトで車を入れた後、入り口をふさぐことで愛犬とリードなしで過ごすことができます。

このほか電源が用意されたエリアや広いスペースのフリーサイトでは好きなところにテントを設置できるなど、それぞれのスタイルにあったキャンプを楽しむことができます。またガードレールの色がグレーに統一され、景観に配慮したつくりにもなっています。

「スノーピーク赤城キャンプフィールド」は４月２５日にオープンし、定休日をのぞき１年を通して利用できるということです。