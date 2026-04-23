俳優の高橋克実（65）が23日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。妻について語った。

司会の黒柳徹子が「あなたは50歳の時に長男が生まれて、その3年後にお嬢さんが生まれた。遅かったんだね、割とね」と紹介すると、高橋は「いや、だいぶ遅かったですね。今もう大変ですね」としみじみと話した。

黒柳はさらに「奥さんは14歳年下なもんだから、とてもいいんですって」とも明かし、高橋は「体力がありますからね、向こうの方が。はい」と語った。それでも「今はそんな差がどうしたっていう話じゃないですよ。もうずっと怒られてます」と苦笑した。

「子育ては奥さまが」と言われ「そうですね。よくやってくれてますね」と高橋。自身も休みは送迎したり忙しくしているというが、妻については「2人の子供の、何曜日が塾だとかどうしたとか、習い事があったりとかって。マネジャーと一緒ですよね」と感心した様子で話した。

「凄いなと思います。カレンダーがあるんですけれど、僕のがほとんど書き込まれないぐらい書いてあります」と証言した。

黒柳からは「一言奥さまにお礼の言葉をおっしゃったらどうですか」とむちゃ振りされ、高橋は「ここでですか？いろんな球を投げられますねえ」と照れた。

それでも「毎日本当にご苦労さんです。これからもね、体に気をつけて、よろしくお願いします」と頭を下げた。