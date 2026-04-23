超特急・柏木悠、“ハル”らしい装いで華やかに「ピンクパープルという色をねじ込ませていただきました」
9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急の柏木悠（ハル）が23日、都内で行われた映画『プラダを着た悪魔』（2006年）の続編『プラダを着た悪魔2』（5月1日公開）のジャパンプレミアに参加した。
【全身ショット】ジャケットスタイルで…キラキラ笑顔を見せる柏木悠
プレミアムゲストとして参加。柏木は「この作品は自分に自信をつけてくれる作品。やっていることの背中を押してくれるところが好きです」と本作への愛を語った。この日のファッションポイントについては「皆さん、黒色や暗めの色なので、春らしく、さわやかに。ピンクパープルという色をねじ込ませていただきました」と笑顔で話していた。
前作『プラダを着た悪魔』は、トップファッション誌「ランウェイ」を舞台に、“悪魔のような”カリスマ編集長ミランダ（メリル・ストリープ）のアシスタントに採用されたアンディ（アン・ハサウェイ）が、仕事や恋に奮闘する姿が描かれた。“働く女性のバイブル”とも称され、世界的ヒットを記録。20年近くを経た現在も高い人気を誇る。
最新作では、自らの夢をかなえるため、ファッション業界とは別の道に進んだアンディとミランダが再び交差。「ランウェイ」存続の危機をきっかけにタッグを組み、ファッション業界に新たな旋風を巻き起こす物語が描かれる。
【全身ショット】ジャケットスタイルで…キラキラ笑顔を見せる柏木悠
プレミアムゲストとして参加。柏木は「この作品は自分に自信をつけてくれる作品。やっていることの背中を押してくれるところが好きです」と本作への愛を語った。この日のファッションポイントについては「皆さん、黒色や暗めの色なので、春らしく、さわやかに。ピンクパープルという色をねじ込ませていただきました」と笑顔で話していた。
最新作では、自らの夢をかなえるため、ファッション業界とは別の道に進んだアンディとミランダが再び交差。「ランウェイ」存続の危機をきっかけにタッグを組み、ファッション業界に新たな旋風を巻き起こす物語が描かれる。