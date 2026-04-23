いよいよゴールデンウイークが近づいてきました。4月24日（金）〜5月6日（日）の期間、東海道・山陽新幹線「のぞみ」は通常1・2号車に設定されている自由席がなくなり、全席指定席での運行となることから注意が必要です。

もし予定の列車に乗り遅れた場合、手持ちの指定席特急券で後続の「のぞみ」普通車デッキに立って乗車できるほか、当日であれば後続の「ひかり」「こだま」の自由席に乗車できるということです。

また自由席特急券があれば「ひかり」「こだま」「みずほ」「さくら」の自由席のほか、「のぞみ」普通車のデッキに立って乗車できますが、JR東海は安全で快適な利用のためにあらかじめ指定席を予約してほしいと呼びかけています。

「のぞみ」全席指定席化は2026年度、ゴールデンウイークのほか、お盆や秋のシルバーウイーク、年末年始にも実施されます。

なお、2026年春のダイヤ改正で、東海道新幹線「のぞみ」は、混雑する一部の時間帯に1時間あたり最大12本から13本に増発され、提供座席数が増えています。また5月5日と6日には、上り品川駅終着の「のぞみ」が初めて登場します（当日急遽設定された臨時列車を除く）。