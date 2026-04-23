６月に開幕するＷ杯北中米３カ国大会に臨むサッカー日本代表に向けて「広島からエールを送る会」が２３日、広島市内のホテルで行われた。Ｊリーグ広島の選手、監督として活躍した森保一監督（５７）、同県出身の下田崇ＧＫコーチ（５０）、中下征樹テクニカルスタッフ（４０）らが参加。森保監督は「目標はＷ杯優勝。皆さんの共闘があれば絶対に目標を達成できると思いますので、ぜひよろしくお願いします」と“第二のふるさと”で呼びかけた。

２０１２年から広島を率いた森保監督は５年半で３度のリーグ優勝を果たした。下田コーチは１１年から、中下氏は１４年からコーチを務め、ともに黄金時代を築いた。

広島にゆかりのある３人が集結。長崎出身の森保監督は「広島で人として、サッカー選手として、そして指導者として多くのものを学ばせていただいた。本当にここにおられる方、たくさんサンフレッチェ時代から応援してくださったと思いますので、皆さんのこれまでの応援に感謝をしながらも、Ｗ杯の舞台で皆さんに恩返しできるように頑張りたい。結果を出したいと思っています」と、“広島魂”でＷ杯優勝を目指すことを誓った。