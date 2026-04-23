広島県呉市の市海事歴史科学館「大和ミュージアム」が２３日、大規模改修を終えてリニューアルオープンした。

目玉展示の戦艦「大和」の１０分の１模型（全長２６・３メートル）に最新の研究成果を反映させたほか、展示品を約１８００点から約２１００点に増やし、デジタル展示を拡充させた。

２００５年に開館した大和ミュージアムは、設備の老朽化などのため昨年２月に休館。１年２か月にわたって改修工事を行っていた。

大和の模型は色を塗り直したほか、鹿児島沖の海底に沈んだ同艦について呉市が１６年に行った潜水調査の成果を反映して、艦首の菊の紋章のサイズを変更した。直径１・５メートルと考えられていた同艦の紋章が同１メートルだったことが判明したため、模型の紋章も直径１５センチから同１０センチに取り換えた。

デジタル化で見せ方を工夫し、乗組員名簿を「５０音」や「出身地」などで検索できるようにしたほか、家族に宛てた手紙は大型画面でも見られるようになった。展示の解説は、スマートフォンを使って２０以上の言語で読むことができる。

資料を眺めていた広島市佐伯区の農業男性（７３）は「デジタル画面の解説のおかげで、内容が分かりやすかった」と話していた。