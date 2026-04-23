花びらで描いた作品「ペタルアート」の個展が、鹿児島市で始まりました。30年の節目を迎え、今年が最後の開催となります。

英語で花びらを意味するペタル。「ペタルアート」は花びら1枚1枚をキャンバスに重ねて表現します。鹿児島県垂水市在住のミヤギタケオさんが独自に編み出しました。

鹿児島市のマルヤガーデンズできょう23日から最後の個展が始まり、90点が展示されています。

（来場者）「さみしい気持ちもあるが、今回いろんな種類の作品を見せてもらって幸せな気分」

全国に活躍の場を広げながらも、30年間、地元・鹿児島での個展の開催にこだわってきたミヤギさん。今年82歳を迎え、元気なうちに区切りをつけることにしたといいます。

大好きな桜島を思う存分…

Q桜島が美しいですが、どんな作品ですか？

（ミヤギタケオさん）「鶴も飛んでカラフルな噴煙もあって、思い切り遊んで桜島を思う存分楽しんでもらいたい」

ミヤギさんが大好きな桜島を、アジサイやバラ、庭に咲く花など、およそ2000枚の花びらで表現しました。

そして、最後の個展のためにつくった作品も…

（ミヤギタケオさん）「桜島愛は尽きることがなく、とことん遊びたいが、これは整然としてどうやって画面をデザイン的に表現するか、楽しみの中で作り上げた作品」

キャンバスの余白を生かした新たな作品です。

（来場者）「すごくきれいだなと思った。（最後の個展で）さみしい」

（ミヤギタケオさん）「たくさんご覧いただき、たくさんのお声がけをいただき、限りない感謝をしている」

鹿児島市での最後の個展は、来週29日までマルヤガーデンズで開かれています。今後は、垂水市の自宅ギャラリーで制作を続けるということです。

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