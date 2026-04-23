長野久義「『すごくきれいな方だな』と思っていましたけど…」引退試合で初めて会った″長野ファン″のアーティストとは？
元プロ野球選手・長野久義と元日本テレビアナウンサーの佐藤義朗がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（毎週日曜 8:00〜8:30）。長野久義がラジオパーソナリティに初挑戦！ 長野の「気になること、気になる人、気になるもの」にフォーカスを当て、長野自身もリスナーも「人生の学び」を探求。日本の伝統を学び継承していく素晴らしさを発見していきます！ 4月19日（日）の放送では、3月14日におこなわれた長野の引退試合のエピソードを語りました。
【あなたのゴールデンタイムを教えて】
佐藤：リスナーの皆さんから、日々のなかで一番輝いているときを教えていただき、今後の人生を輝くためのヒントを探していく、おなじみのコーナーでございます。
◆長野「初めてお会いして…」
＜リスナーからのメッセージ＞
「初めての育児に日々奮闘している我が家のゴールデンタイムは、娘が眠った後のひとときです。その束の間に、デビュー当時からずっと応援しているシンガーソングライター・miletさんの楽曲を聴いて癒やされています。そんななか、miletさんのSNSで、長野さんの引退試合を観に行き、一緒に写真も撮ってもらったことを興奮気味に綴られた投稿を見ました。娘が生まれたばかりで、引退試合もmiletさんのライブも泣く泣く諦めていたのですが、推しと推しのツーショットを見た瞬間、そんなモヤモヤも全部吹き飛んで最高の気分になりました！ また、長野さんとmiletさんの共演が見られたらうれしいです」
長野：miletさんが引退試合を観に来てくれました。
佐藤：昔から長野さんのことを応援してくださっていたのですね！
長野：そうだったみたいですね、はい。
佐藤：実際にお会いしてどうでしたか？
長野：初めてお会いして、SNSとかで見ていて「すごくきれいな方だな」と思っていましたけど、本物にお会いすると、もっときれいな方で。
佐藤：私も、前の仕事で朝の情報番組を担当していたときに、miletさんがスタジオで生ライブをしてくださったことがあったのですが、小柄なのに歌声がすごくパワフルですよね！
長野：そうですね。
佐藤：（この番組に）ゲストで来てくれるかも……？
長野：いや……忙しいんじゃないですか？
佐藤：なんでそこで遠慮するんですか（笑）。
長野：（笑）。
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=13285
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜
パーソナリティ：長野久義、佐藤義朗
放送日時：毎週日曜 8:00〜8:30
パーソナリティの長野久義
【あなたのゴールデンタイムを教えて】
佐藤：リスナーの皆さんから、日々のなかで一番輝いているときを教えていただき、今後の人生を輝くためのヒントを探していく、おなじみのコーナーでございます。
◆長野「初めてお会いして…」
＜リスナーからのメッセージ＞
「初めての育児に日々奮闘している我が家のゴールデンタイムは、娘が眠った後のひとときです。その束の間に、デビュー当時からずっと応援しているシンガーソングライター・miletさんの楽曲を聴いて癒やされています。そんななか、miletさんのSNSで、長野さんの引退試合を観に行き、一緒に写真も撮ってもらったことを興奮気味に綴られた投稿を見ました。娘が生まれたばかりで、引退試合もmiletさんのライブも泣く泣く諦めていたのですが、推しと推しのツーショットを見た瞬間、そんなモヤモヤも全部吹き飛んで最高の気分になりました！ また、長野さんとmiletさんの共演が見られたらうれしいです」
長野：miletさんが引退試合を観に来てくれました。
佐藤：昔から長野さんのことを応援してくださっていたのですね！
長野：そうだったみたいですね、はい。
佐藤：実際にお会いしてどうでしたか？
長野：初めてお会いして、SNSとかで見ていて「すごくきれいな方だな」と思っていましたけど、本物にお会いすると、もっときれいな方で。
佐藤：私も、前の仕事で朝の情報番組を担当していたときに、miletさんがスタジオで生ライブをしてくださったことがあったのですが、小柄なのに歌声がすごくパワフルですよね！
長野：そうですね。
佐藤：（この番組に）ゲストで来てくれるかも……？
長野：いや……忙しいんじゃないですか？
佐藤：なんでそこで遠慮するんですか（笑）。
長野：（笑）。
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=13285
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜
パーソナリティ：長野久義、佐藤義朗
放送日時：毎週日曜 8:00〜8:30
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/el_dorado/
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. ジャンボ「破裂している」に驚愕
- 2. ビルから女性2人飛び降りか 大阪
- 3. 男児遺棄「共犯者いる」母の肉声
- 4. 「偽セレブにダマされた?」心配
- 5. みそきんに虫の組織片混入 謝罪
- 6. 妊娠して結婚へ…顔合わせで絶句
- 7. 「拾った保険証使った」男を逮捕
- 8. イランに代えてイタリアを 要請
- 9. 何かあった? りくりゅう「異変」
- 10. 闇バイトの質低下?「バカそう」
- 1. ビルから女性2人飛び降りか 大阪
- 2. 男児遺棄「共犯者いる」母の肉声
- 3. みそきんに虫の組織片混入 謝罪
- 4. 妊娠して結婚へ…顔合わせで絶句
- 5. 「拾った保険証使った」男を逮捕
- 6. 最大12連休…GW注目の要素は
- 7. 米大学で、邦人研究者訴追された
- 8. 東京で唯一の「鉄道空白地帯」
- 9. どっちがいい 脅迫し現金奪った
- 10. 弥生時代遺跡に伐採樹木埋め損壊
- 1. 夫の一言にパート妻が「爆発」
- 2. 自転車新ルールで渋滞 変化指摘
- 3. 公安警察にやられた…監視の実態
- 4. 消費税率 1%に引き下げる案浮上
- 5. 大越氏 トランプ氏を痛烈批判
- 6. 鹿嶋市が異例の声明「強い憤り」
- 7. 高市首相「睡眠取りたい」と本音
- 8. 定年退職直前に「老後の夢」崩壊
- 9. 国家情報会議法案 衆院を通過
- 10. 困惑…結婚式で親友が白いドレス
- 1. 2009年以降生まれは禁煙に 英
- 2. 韓国に「イライト」世界最大規模
- 3. BTS・RMの「文春砲」韓国も注目
- 4. 韓で「気持ちいい」は笑われる?
- 5. 「ネッシー」また2回目撃される
- 6. 米海軍長官が「即時」退任 発表
- 7. 石破氏「日米同盟に頼るのは…」
- 8. コカイン摂取サケ 通常より泳ぐ
- 9. 外国人客に「水2000ウォン」判明
- 10. イランとアメリカ 戦力差の現実
- 1. 損保3社 トヨタの情報持ち出し
- 2. 株や金より上がる「有望資産」
- 3. セブン一部店舗で商品発注できず
- 4. 駅員が改札内に入るための注意点
- 5. 300万円超えエグい…でも選ぶ訳
- 6. 50代から老後資金を増やすには
- 7. 自転車追い越せず渋滞→疑問の声
- 8. 東京都独自のポイント 貯め方
- 9. 住みたい街2位なのに「ダ埼玉」
- 10. デイトレで1000万失った専業主婦
- 1. クック氏後任は「Neo」に期待
- 2. 次期ミッドハイスマホ「motorola edge 70 pro」が4月22日に海外で発表に！外観や主な仕様が明らかに。Dimensity 8500 Extremeなど
- 3. 360mm相当の超望遠撮影が可能なコンパクトデジカメ「LUMIX DC-TX3」 パナソニック
- 4. スマホの最新売れ筋ランキング
- 5. FBIのメッセージを復元 新iOS
- 6. ZWO社の天体望遠鏡 4月30日発売
- 7. 「ノイキャン高い」は過去の話
- 8. 楽天モバイルが「my 楽天モバイル」や「Rakuten Link」、公式Webサイト（申込時含む）にて新たなログイン認証方式「パスキー」を4月下旬以降に導入
- 9. 生贄メイドVS悪魔崇拝集団『ゼイ・ウィル・キル・ユー』新ビジュアル解禁 脚本は「『ローズマリーの赤ちゃん』に敬意を込めて」［ホラー通信］
- 10. 「検索」が終わる日。 AI 時代にブランドが選ばれるための戦略を再設計する
- 11. NTTドコモ、シニアなど向け折りたたみ型フィーチャーフォン「らくらくホン F-41F」を4月24日に値上げ！価格は4万1470円から5万4560円へ
- 12. dポイントの不正利用防止 新機能
- 13. わずか2.2gでサイレン級の音。災害や遭難に常時備えられる極小チタン笛
- 14. TSMCが2029年までのプロセス技術ロードマップを明らかに、A12・A13・N2Uを発表＆A16は2027年に延期
- 15. スピードと安定感がアップ。アークテリクスのトレランシューズが進化した
- 16. 「VAIO SX14-R │ ALL BLACK EDITION」徹底ベンチマークレビュー、ゲームも動画編集も画像生成AIも実行可能な高性能PC
- 17. NTTドコモ、虹彩認証搭載のMIL規格14項目準拠なタフネススマホ「arrows NX F-02H」を発表！5.4インチWQHD液晶や64bit対応ヘキサコアCPU、Android 5.1 Lollipopなど
- 18. XがAPI経由のリンク投稿コストを1900％増加させる
- 19. NASAの月計画 撮影機材の1つ
- 20. 5万円台のゲーミングスマホ「nubia Neo 5 GT」、冷却ファン内蔵のミドルレンジを東雲はるがアピール
- 1. イランに代えてイタリアを 要請
- 2. 村上本塁打量産で…面目丸つぶれ
- 3. 吉田正尚 日本へ復帰も現実味か
- 4. 村上「大した選手じゃ…」謙遜
- 5. アルアハリが再試合要求 AFC回答
- 6. 57歳ってマジか タレントに衝撃
- 7. 村上宗隆 92年ぶり球団記録更新
- 8. 村上と吉田「侍トレード」急浮上
- 9. 村上へ確信「今オフ最高の契約」
- 10. りくりゅう引退会見 28日に決定
- 1. ジャンボ「破裂している」に驚愕
- 2. 「偽セレブにダマされた?」心配
- 3. 何かあった? りくりゅう「異変」
- 4. 闇バイトの質低下?「バカそう」
- 5. 小室家の子どもの性別 米紙修正
- 6. Number_i 5月に転機来る可能性
- 7. くみっきーこと舟山久美子 妊娠
- 8. 森口博子 結婚をお断りした理由
- 9. みなみかわ「名探偵津田」の裏話
- 10. 菊池風磨「不調」明かしていた
- 1. 義母の言葉で育児丸投げ 沈黙
- 2. 「木村拓哉がいる」SMAPの岐路
- 3. 夫の浮気 義母から「汚い本音」
- 4. ハッピーセットにサンリオグッズ
- 5. 片手OK セブンの「朝食パン」
- 6. スクワットとランジで美ボディへ
- 7. 販売員泣かせ…「一番困る」客
- 8. 4月2日は「#肌にも嘘をつかない日」現代女性がベースメイクに求める“本質”とは？
- 9. 通勤服 ハニーズの6分袖ブラウス
- 10. リピート買いしたい業スーの冷食