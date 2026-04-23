美人すぎる闇医者の恐るべき目的とは？話題の復讐漫画『バイバイピンク』主人公・オードリーから目が離せない！

話題沸騰中のダーク・リベンジ漫画『バイバイピンク』。本作の最大の魅力は、なんといっても美しくも冷酷な主人公の存在です。本編『撲殺ピンク』でも人気を博した闇医者が、本作では主役として登場。彼女の真の目的と、その恐るべきビジネスの全貌に迫ります。

主人公は妖艶な闇医者「オードリー」

本作の主人公は、大鳥梅子、通称「オードリー」と呼ばれる女性です。黒のタイトなドレスの上に白衣を羽織り、妖艶な魅力を放つ彼女ですが、その本性は冷酷な闇医者。彼女は、拉致されてきた性犯罪者に対して、麻酔を片手に「性犯罪者去勢プレイ」を笑顔で実行するほどの底知れぬ恐ろしさを持っています。

「性犯罪者の身体を売り捌く」戦慄のビジネス

彼女の目的は単なる拷問ではありません。第1話の表紙には「性犯罪者の身体は、余すことなく捌く――。それが私の復讐。」という衝撃的なキャッチコピーが掲げられています。 彼女は、ターゲットの「眼（角膜）」や「腎臓」などを、それを必要とする人々に高値で売り捌くというビジネスを行っているのです。

絶対的な悪に対する「毒をもって毒を制す」魅力

「何が最後の青春だ！！こんなの…許されるわけ…許される訳ねぇだろ！！」と泣き喚く犯罪者に対し、彼女は冷たい視線で「人って強欲よね？」と言い放ちます。決して正義の味方ではないけれど、許されざる悪を圧倒的な力と知略で蹂躙していくオードリーの姿に、多くの読者が魅了されること間違いなしです！

スカッとする復讐劇が好きな方は、ぜひ本編をチェックしてみてください！