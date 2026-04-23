松丸亮吾が率いる謎解きクリエイター集団・RIDDLER（リドラ）発の児童書シリーズ第1巻『謎解き怪盗団シュロス １ 秘密の怪盗デビュー！』が、4月22日に双葉社より発売された。著者は雨露山鳥、イラストはOzidoが手がけている。

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本作は、物語を追いながら全9問の謎解きに挑戦できる。巻末では読者自ら謎の制作にチャレンジできる“新感覚の謎解き児童書”だ。「読む」「解く」だけでなく「作る」楽しさまで体験できる一冊となっている。

発売にあわせて、連動した特設サイトも公開された。同サイトでは、本編に登場する謎解きに挑戦できるほか、正解するとX（旧Twitter）上で「#謎解き怪盗団シュロス お試し謎、解き明かした！」と投稿できる仕組みを用意。読書体験をSNS上で共有できる設計となっている。さらに、書籍巻末に収録されている「謎解きを作ってみよう」コーナーのページもダウンロード可能となっており、読者自身が“謎を作る側”へと踏み出す導線も整えられている。今後、新たな謎解き問題や追加のダウンロードコンテンツの公開も予定されている。

物語は、学校に謎解きを仕掛け校内を騒がせている正体不明の怪盗団〈シュロス〉をめぐるもの。名探偵に憧れる少女・チナツの“助手”として行動している少年・ハヤトが、ひょんなことから怪盗団〈シュロス〉の一員になってしまい、決して明かしてはいけない秘密を抱えたまま「怪盗」として謎をつくることになる。全編漢字ふりがな付きで、多数のイラストが挿入されている。

書店関係者からは「謎を解くだけでなく、作り方を学べる点が新しい」「友達と競ったり、自分で作った謎を披露したりと、遊び方が広がる一冊」「読書が苦手な子どもでも手に取りやすい」といった声が上がっており、子どもの“読書の入口”としての可能性にも期待が寄せられている。

■著者・雨露山鳥のコメント「謎解きを作ってみたい」と思ってくれる子が少しでも増えたら良いな、という思いから、この物語を書き始めました。ラストにはとびきりのサプライズもご準備しました。ぜひ、紙と鉛筆を手に、物語をお楽しみください！

（文=リアルサウンド ブック編集部）