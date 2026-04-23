大型連休を前に山形県戸沢村できょう、最上川舟下りの今年の安全を願う祈願祭が行われました。

【写真を見る】格別な弁当や名物船頭のトークに子どもたちは大盛り上がり！ 最上川舟下りの今年の安全を祈願（山形・戸沢村）

きょうは地元の小学生が舟に乗り春の最上川と舟下りを楽しみました。

「最上川舟下り」は全国でも高い人気を誇る観光船のアクティビティで、戸沢村を代表する観光資源です。

きょうは本格的な行楽シーズンを前に関係者が今年の舟の安全運行を願いました。安全祈願祭では地元の戸沢学園の４年生２４人が元気一杯に最上川舟唄を披露しました。

その後、児童たちは舟に乗り、春の最上川の舟下りに出発します。藤井アナウンサーも一緒に乗船させてもらいました。

■雄大な景色見ながらお弁当！

まずは腹ごしらえです。最上川の雄大な景色。そして風を感じながらの弁当は格別です。

児童は「うまいです！（Ｑお気に入りのおかずはある？）唐揚げです。うまいしか言えないです」

おなかも満たされたころ、舟からは白糸の滝やヤマザクラが見えてきます。

そして最上川舟下りの名物船頭さんのトークが舟上を盛り上げます。

■いよいよ最上川舟下りならではの場所に！

船頭さんの掛け声に合わせて花笠音頭の大合唱。進む舟は最上川舟下りならではの場所に差し掛かりました。

藤井響樹アナウンサー「舟下りは最上川の中流・下流を下るんですが、こちらかなり激しく揺れています。流石日本三大急流なだけあります。まだ４月なんですがこれは「五月雨を集めてはやし最上川」なんじゃないでしょうか！すごいね！」

子どもたち「めっちゃやばい！！」

児童たちは最上川を存分に感じられるおよそ１３キロ５０分の船旅を全身で楽しんでいました。

■児童は

児童「揺れながら景色を見ながら食べるのが楽しかった」

最上峡芭蕉ライン観光 中鉢春美 船頭「私が花笠を歌えば踊るくらい元気の良い皆だったのでこんな舟下りもあるんだなと。年齢層が幅広くても国内外の方が一緒の船でも楽しんでいただける、盛り上がれるような案内ができたらいいなと思う」

去年は５５０００人を乗せた最上川舟下り。今年は７万人の乗船を目指すということです。