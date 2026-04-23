STARGLOWが桜並木を舞台にパフォーマンス！『CDTVライブ！ライブ！』で披露した「USOTSUKI」の映像を期間限定公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

STARGLOWが、4月6日放送のTBS系『CDTVライブ！ライブ！』で披露した最新シングル「USOTSUKI」のパフォーマンス映像を期間限定で公開した。

■戻れない過去への後悔を綴った切ないリリックが淡い桜の色合いとマッチ

今回の映像で見どころとなるのは、春の息吹を感じさせる絶景の桜並木を舞台にしたパフォーマンス。

幻想的なロケーションのなかで披露された「USOTSUKI」は、オリコン週間デジタルシングルランキング1位（4月13日付）、Billboard JAPAN Hot 100 2位（4月8日公開）を記録した彼らの2ndシングル。

跳ねるような爽やかなビートとは裏腹に、大切な人を傷つけ、戻れない過去への後悔を綴った切ないリリックが、淡い桜の色合いと見事にマッチ。ASUP（RHT.）が手掛けた、エモーショナルな表現と疾走感が共存するコレオグラフが、歌唱にさらなる鮮やかな色彩を与えている。

なお、この映像は5月21日19時59分までの期間限定公開となる。

現在STARGLOWは、この2ndシングルを携え、自身初となるファンミーティングツアー『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-』を開催中。8月には神奈川・横浜アリーナと兵庫・GLION ARENA KOBEにてアリーナ追加公演を行う。詳細はオフィシャルサイトで。

■リリース情報

2026.03.30 ON SALE

DIGITAL SINGLE「USOTSUKI」

2026.04.01 ON SALE

SINGLE「USOTSUKI」

■【画像】STARGLOWのアーティスト写真

■関連リンク

『CDTVライブ！ライブ！』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/cdtv_livelive/

『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE Special Edition-』スペシャルサイト

https://starcruise2026.starglow.tokyo/

STARGLOW OFFICIAL SITE

https://starglow.tokyo/