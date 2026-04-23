40代からのタイミングで口癖や思考を見直してみませんか？ 語ってくれたのは、女性が内側と外側からキレイになれる方法を発信しているメンタルコーチでカリスマ人気ブロガーのワタナベ薫さん（58歳）。人生を前向きに過ごすヒントをお届けします。

※ この記事は『自分を大切にする小さな習慣80』（PHP研究所）より一部抜粋、再構成の上作成しております。

「もう若くはないのだから」という言葉で老化は加速する

「もう若くはないのだから」。なにかやろうとするときや、着たい服があっても派手すぎるかなとためらったときなどに、ついこの言葉を口にしていませんか？

この言葉が癖になると、残念ながら老化はどんどん進みます。「もう若くはないのだから（やったって無駄ね）」などと言ってケアの手抜きをし始めたり、「もう若くはないのだから（もの覚えも悪いし）」と言って学ぶことをやめてしまえば、その先にあるのは「老化」という未来だけです。

たしかに、20年前と比べれば若くはないですし、10年前と比べても当然若くはありません。なんなら1年前と比べても確実に年は取っています。ただし、それは年齢という数字の話。細胞的には若返りは可能なので、時間に逆行することもあり得ます。

実際、運動や正しい食習慣、ストレスマネジメント、楽しい交友関係、十分な睡眠、生きがいやワクワクすることを続けることなどは、老化を遅らせ、若返りに効果があることがわかっています。つまり、若返りというのは、あきらめずにがんばった人だけが経験できる境地なのです。

「もう年だからできないこと」はなにもない

「もう若くはないのだから」と言うのは、老化の道へといざなう「あきらめの呪文」です。やりたいことがあってもチャレンジしないことを選択させ、着たい服より無難な地味めの服を選ぶように仕向けます。そしてまた老化が進むのです。それなのになぜ人は、この言葉を使いたくなるのでしょうか？

それは、自分をなぐさめるためです。老けて見えた、しんどかった、という現実を受け入れるために、「もう若くはない」という言葉で自分を納得させようとするのです。一時的には安心できるかもしれませんが、この暗示が定着してしまうとそれは呪縛となり、本当に動けなくなります。

「そんなのイヤ」と思う人は、どうかこの言葉を今日から禁句にしてください。なぜならそもそもの話、「もう年だからできないこと」なんて、本当はなにもないのですから。

経験を重ねた40代以降、人生は楽しくなる

突然ですが、あなたは若い頃に戻りたいと思いますか？

40歳を過ぎた頃から、毎年毎年、今が最高！ と思っている私の答えは当然NO。きっとこの感覚は一生涯続くと思います。なぜなら、何歳からでもなりたい自分になれますし、やりたいことはできますから。やり直しもいつでもできるのですから、今さら戻りたくなどありません。

40代以降は第2の人生。若い頃よりもありとあらゆる面で生きやすくなってくるのは、やはり経験を重ねたからでしょう。あまり意識したことがないとしても、40歳を過ぎたら、少なくとも20代の頃よりはいろいろな経験値は上がっています。ですから問題解決能力も高くなり、心地よいことやすてきな人間関係だけを自然とチョイスできるようになっているはず。

ここから先は年齢を重ねるごとにさらに経験値は上がっていくので、人生はますますラクになり、どんどん楽しくなっていきます。もしも、今現在の人生に苦痛を感じているのなら、その問題から自分を解放できるように行動してみてください。

成功マインド、幸せマインドは反復作業で定着させる

もし、自分では解決できない問題ならば、考えても仕方がないので、その問題は放り投げ、目の前にあることだけに集中しましょう。すると気持ちがラクになって、自ずと問題が解決の方向に向かうことも多いです。

私の場合、とにかくいつも動いていたいので、忙しくなりすぎてしまうことも。これはあまりよろしくはないのですが、とはいえ、この忙しさのおかげで、考えても無駄なことを考えたり、孤独を感じたり、イライラする暇さえありません。暇ではないことがいろいろな意味で守ってくれて、幸せマインドの秘訣になっているのかもしれません。

思考が変われば、行動が変わります。行動が変われば、今までと違う結果が手に入ります。結果という報酬を受け取ることで、今の思考や行動が正しいことが実感でき、それが定着していきます。

成功マインド、幸せマインドとは少しずつ、反復作業で定着していくのです。