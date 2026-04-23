敵地ダイヤモンドバックス戦

米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は22日（日本時間23日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に「3番・一塁」で先発出場し、7回の第4打席に5試合連発となる10号2ランを放った。ベンチでは味方から“日本式”で迎えられ、ファンも熱視線を送っていた。

村上の勢いが止まらない。最大の見せ場は7回の第4打席。中越えへ飛距離451フィート（約137.5メートル）の特大の一発を運び、5戦連発とした。

ダイヤモンドを一周し、大盛り上がりの仲間の元へ。ベンチではショーモン打撃コーチ、アントナッチが次々と村上にお辞儀。日本流の振る舞いで大砲を称えた。

ホワイトソックス地元局「シカゴ・スポーツ・ネットワーク」のレポーターのブルック・フレッチャーさんが、自身のXでそのシーンを公開すると、ファンの視線を奪った。

「ショーモンコーチとアントナッチの連続お辞儀がかわいい やっぱりアントナッチの舎弟感な」

「お辞儀で出迎えるホワイトソックスのチームメート」

「お辞儀セレブレーションが定着してほしい」

「今日もお辞儀でお迎えされてます」

「凄すぎる村神様に大盛り上がり！お辞儀も」

村上は5回の第3打席に中前打、9回の第5打席は右前打とし、5打数3安打。打率を.256に上げた。チームは7-11で敗れた。



（THE ANSWER編集部）