Snow Man、新曲生パフォーマンス ＝LOVE・ONE N’ ONLYらも登場【4月30日放送「STAR」出演アーティスト】
【モデルプレス＝2026/04/23】フジテレビでは、上垣皓太朗（フジテレビアナウンサー）がMCを務める音楽番組『STAR』（毎週木曜日19時〜20時）を放送。この度、4月30日の放送に登場する豪華アーティストが決定した。
【写真】スノメンバー「幸せそうな表情にほっこり」家族とのプラベショット
2025年1月に発売されたSnow Man初のベストアルバム「THE BEST 2020-2025」が初週売り上げ139.5万枚という令和における最高売上げを更新した他、同年に発売した5thアルバム「音故知新」が初週売上103.1万枚となり史上初の“1stアルバムから6作連続累積ミリオン”も更新。国立競技場と日産スタジアムでライブを開催した他、2年連続となる5大ドームツアーを開催し全国5都市17公演で自身最多となる78万人を動員。日本のエンタメ業界における記録をことごとく塗り替えているSnow Manが、『STAR』にやってくる。パフォーマンスはもちろんのこと、生放送で上垣アナとどのような話をするのかも見どころとなっている。
指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ、＝LOVE。2025年にリリースされた「とくべチュ、して」がストリーミング累計1.5億回再生、TikTokの総再生回数も22億回再生を突破するなど話題沸騰の中、2026年4月18、19日には、＝LOVE8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」のツアーファイナルを史上最大規模となる横浜スタジアムにて開催した他、6月20、21日にはMUFGスタジアム（国立競技場）にて「＝LOVE STADIUM LIVE」の開催も控えるなど、いま乗りに乗っている同グループが、「お姫様の作り方」と「劇薬中毒」の2曲をメドレーで披露する。
2023年6月に「ダンスと音楽で子どもたちの夢を応援する」という目的で発足したプロジェクトから誕生したEXILE B HAPPY。メンバーはEXILE TETSUYAをリーダーとして、ボーカルに吉野北人、中島颯太、パフォーマーは小森隼、中務裕太、岩谷翔吾、浦川翔平、木村慧人の8人組。なんと今回は、この8人に人気お笑い芸人の小島よしおが加わる。キッズたちに人気の小島へ、リーダーのTETSUYAが「コラボして一緒に楽曲をつくり、子どもたちに届けたい」とオファーして生まれた「EXILE B おっぱっぴー 〜風の船〜 （feat. 小島よしお）」をパフォーマンスする。
さらに、Music Videoが世界各国から注目されたことで、南米・アジア圏・欧州からのアクセスが殺到し、TikTokフォロワー数は日本人男性音楽アーティストで1位となる560万人超えのONE N’ ONLYが「WARAiNA」を、“ハロプロのアベンジャーズ”と言われるほどの音楽スキルの高いグループとして知られるJuice=Juiceが今SNSを中心にダンス動画がバズり中の「盛れ！ミ・アモーレ」を、パフォーマンスする。
そして鈴木雅之は2026年にリリースしたデュエットベストアルバム『MARTINI DUET DELUXE』から、1993年にリリースされた平成を代表するデュエット曲「渋谷で5時」を、デュエットパートナーとしてタレントで女優の渋谷凪咲を迎え、令和版にアップデートした「渋谷で5時（2026 Ver）feat. 渋谷凪咲」を披露する。
MC上垣アナとタッグを組む今回のSTARナビゲーターには、EXILE B HAPPYから吉野（THE RAMPAGE）が就任。THE RAMPAGEではボーカルを担当し、その美貌と透明感のある歌声でファンを魅了する吉野。ソロアーティスト、俳優など、多方面で活躍する吉野が、果たして上垣アナとどんな化学反応を見せるのか。
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◆Snow Man、新曲を生パフォーマンス
2025年1月に発売されたSnow Man初のベストアルバム「THE BEST 2020-2025」が初週売り上げ139.5万枚という令和における最高売上げを更新した他、同年に発売した5thアルバム「音故知新」が初週売上103.1万枚となり史上初の“1stアルバムから6作連続累積ミリオン”も更新。国立競技場と日産スタジアムでライブを開催した他、2年連続となる5大ドームツアーを開催し全国5都市17公演で自身最多となる78万人を動員。日本のエンタメ業界における記録をことごとく塗り替えているSnow Manが、『STAR』にやってくる。パフォーマンスはもちろんのこと、生放送で上垣アナとどのような話をするのかも見どころとなっている。
◆＝LOVE・ONE N’ ONLYらが登場
指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ、＝LOVE。2025年にリリースされた「とくべチュ、して」がストリーミング累計1.5億回再生、TikTokの総再生回数も22億回再生を突破するなど話題沸騰の中、2026年4月18、19日には、＝LOVE8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」のツアーファイナルを史上最大規模となる横浜スタジアムにて開催した他、6月20、21日にはMUFGスタジアム（国立競技場）にて「＝LOVE STADIUM LIVE」の開催も控えるなど、いま乗りに乗っている同グループが、「お姫様の作り方」と「劇薬中毒」の2曲をメドレーで披露する。
2023年6月に「ダンスと音楽で子どもたちの夢を応援する」という目的で発足したプロジェクトから誕生したEXILE B HAPPY。メンバーはEXILE TETSUYAをリーダーとして、ボーカルに吉野北人、中島颯太、パフォーマーは小森隼、中務裕太、岩谷翔吾、浦川翔平、木村慧人の8人組。なんと今回は、この8人に人気お笑い芸人の小島よしおが加わる。キッズたちに人気の小島へ、リーダーのTETSUYAが「コラボして一緒に楽曲をつくり、子どもたちに届けたい」とオファーして生まれた「EXILE B おっぱっぴー 〜風の船〜 （feat. 小島よしお）」をパフォーマンスする。
さらに、Music Videoが世界各国から注目されたことで、南米・アジア圏・欧州からのアクセスが殺到し、TikTokフォロワー数は日本人男性音楽アーティストで1位となる560万人超えのONE N’ ONLYが「WARAiNA」を、“ハロプロのアベンジャーズ”と言われるほどの音楽スキルの高いグループとして知られるJuice=Juiceが今SNSを中心にダンス動画がバズり中の「盛れ！ミ・アモーレ」を、パフォーマンスする。
そして鈴木雅之は2026年にリリースしたデュエットベストアルバム『MARTINI DUET DELUXE』から、1993年にリリースされた平成を代表するデュエット曲「渋谷で5時」を、デュエットパートナーとしてタレントで女優の渋谷凪咲を迎え、令和版にアップデートした「渋谷で5時（2026 Ver）feat. 渋谷凪咲」を披露する。
◆吉野北人、STARナビゲーター就任
MC上垣アナとタッグを組む今回のSTARナビゲーターには、EXILE B HAPPYから吉野（THE RAMPAGE）が就任。THE RAMPAGEではボーカルを担当し、その美貌と透明感のある歌声でファンを魅了する吉野。ソロアーティスト、俳優など、多方面で活躍する吉野が、果たして上垣アナとどんな化学反応を見せるのか。
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