3児の母・近藤千尋、オム焼きそば弁当公開「断面美に見惚れる」「一気に華やかになる」の声
【モデルプレス＝2026/04/23】モデルの近藤千尋が4月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。
【写真】36歳3児の母モデル、肉じゃが・炒め物・くるくる巻き…オム焼きそば中心の弁当
近藤は、おかずがたっぷりと入った弁当の写真を投稿。焼きそばを卵で包んだ「オム焼きそば」をメインに、肉じゃが、ピーマンとウインナーの炒め物、ハムとチーズのくるくる巻き、ごぼうとにんじんを使ったおかずが隙間なく詰められており、品数豊富で彩り豊かな弁当を披露している。おかずの容器の横には、ふりかけをトッピングしたご飯と、個包装のゼリーも添えられている。
この投稿に、ファンからは「彩りが綺麗で栄養満点」「理想のお弁当すぎる」「一気に華やかになる」「断面美に見惚れる」「真似して作ってみたい」などの声が上がっている。
近藤はお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】36歳3児の母モデル、肉じゃが・炒め物・くるくる巻き…オム焼きそば中心の弁当
◆近藤千尋、オム焼きそば弁当披露
近藤は、おかずがたっぷりと入った弁当の写真を投稿。焼きそばを卵で包んだ「オム焼きそば」をメインに、肉じゃが、ピーマンとウインナーの炒め物、ハムとチーズのくるくる巻き、ごぼうとにんじんを使ったおかずが隙間なく詰められており、品数豊富で彩り豊かな弁当を披露している。おかずの容器の横には、ふりかけをトッピングしたご飯と、個包装のゼリーも添えられている。
◆近藤千尋の投稿に「断面美に見惚れる」の声
この投稿に、ファンからは「彩りが綺麗で栄養満点」「理想のお弁当すぎる」「一気に華やかになる」「断面美に見惚れる」「真似して作ってみたい」などの声が上がっている。
近藤はお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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