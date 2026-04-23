《新作》デザイン大優勝ーーーッッ！！【3COINS】片付けラクラク♡「使い捨てグッズ」

お弁当を持ってお出かけしたくなる、過ごしやすい季節になりました。今回は、ピクニックにぴったりな【3COINS（スリーコインズ）】の「使い捨てグッズ」をご紹介します。後片付けがラクなだけでなく、見た目のおしゃれさも魅力。移動中の車内や屋外でのランチにも活躍する便利アイテムを、ぜひ活用してみて。

フタとストロー付きのコップ

“どこのカフェでテイクアウトしたの？”と聞かれそうな、おしゃれなデザインの「ストロー付きプラコップ4個セット」\330（税込）。ピクニックやホームパーティーのほか、おうち時間を特別なものにしたいときにも使えそうです。手作りした映えるドリンクを楽しむのもおすすめ。

使い方いろいろ！ 2種類のデザイン入り優秀ペーパー

サンドイッチを包んだりお弁当の仕切りに使ったり、敷き紙としても重宝しそうな「ワックスペーパーセット」。ブルーとホワイトのチェック柄と、英字がデザインされたブラウンの2種 × 30枚入りで\330（税込）。 電子レンジやオーブンは使えないので注意して。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N