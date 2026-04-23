結婚発表の元乃木坂46・和田まあや、28歳の誕生日を報告 「幸せオーラ全開」「おめでとう」
今月13日に結婚を発表した元乃木坂46の和田まあやが23日、インスタグラムを更新。28歳の誕生日を迎えたことを報告した。
【写真】結婚相手と並ぶ和田まあや
和田は「Hello28」とつづり、「最近は特に、支えてくださる方々への感謝を実感する毎日です」「いただいた温かい応援を力に変えて、私らしく、前向きに突き進んでいきたいと思います」と現在の心境を明かした。
投稿された写真では、黒のドレス姿で笑顔を見せる様子が収められている。
ファンからは「誕生日おめでとう」「28歳の1年も楽しんで下さい」「幸せオーラ全開 素敵な一年になりますように」といった声が多数寄せられている。
和田は2011年、乃木坂46の1期生としてグループに加入。2022年に卒業した。今月13日には、メディア制作に携わっている男性との結婚を発表した。
引用：「和田まあや」インスタグラム（＠wada_maaya_official）
【写真】結婚相手と並ぶ和田まあや
和田は「Hello28」とつづり、「最近は特に、支えてくださる方々への感謝を実感する毎日です」「いただいた温かい応援を力に変えて、私らしく、前向きに突き進んでいきたいと思います」と現在の心境を明かした。
投稿された写真では、黒のドレス姿で笑顔を見せる様子が収められている。
和田は2011年、乃木坂46の1期生としてグループに加入。2022年に卒業した。今月13日には、メディア制作に携わっている男性との結婚を発表した。
引用：「和田まあや」インスタグラム（＠wada_maaya_official）