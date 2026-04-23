◆第５７回読売マイラーズＣ・Ｇ２（４月２６日、京都競馬場・芝１６００メートル＝１着馬に安田記念・Ｇ１の優先出走権）

安田記念の前哨戦として位置づけられているＧ２。過去１０年（２１、２２年は阪神）を振り返ると４歳馬が【４・５・３・２７】で連対率２３・１％。５歳馬が【３・１・６・２１】で１２・９％。６歳馬が【２・１・０・２２】で１２・０％。７歳以上が【１・３・１・３３】で１０・５％。若いほどいいという傾向になっており今年、参戦の３頭を分析してみたい。

実績最上位は２４年の朝日杯ＦＳを制したアドマイヤズームだが、今回は６か月半ぶり。６か月以上の間隔を空けて臨んだ馬は、全世代で３頭いて【０・０・０・３】と３着以内がいないだけに、疑う余地はある。

４歳馬で連対したのは９頭だが、７頭に重賞での連対実績あり。過半数の５頭に重賞勝ちがあった。まず、狙い目はドラゴンブースト。重賞で２着２回があるが、ポイントとなるのはマイルより長い距離での好走歴。４歳馬でＶの４頭には、いずれも芝１８００メートル以上でＶ実績があった。昨年末のディセンバーＳ、前走の大阪城Ｓ（ともに芝１８００メートル）を勝っており、面白い存在になる。

もう１頭のランスオブカオスは昨年のチャーチルダウンズＣの優勝馬。前記で触れた芝１８００メートル以上の勝利がないのはマイナスだが、２４年に同じ京都のマイルの朝日杯ＦＳで３着と、舞台実績が強みとなる。

馬券はドラゴンブーストを軸に、相手筆頭はランスオブカオス。重賞ウィナーのウォーターリヒト、オフトレイル、シックスペンスに加え、芝１８００メートル以上で２勝しているベラジオボンドにも手を伸ばしてみたい。