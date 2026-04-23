STARGLOW、「USOTSUKI」ライブ映像を期間限定公開 桜並木を舞台にエモーショナルなパフォーマンス
BMSG主催オーディション『THE LAST PIECE』から誕生した5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOWが、4月6日放送のTBS系『CDTVライブ！ライブ！』で披露した最新シングル「USOTSUKI」のライブ映像を期間限定で公開した。
【動画】エモい…！STARGLOW「USOTSUKI」ライブ映像
今回の映像で見どころとなるのは、春の息吹を感じさせる絶景の桜並木を舞台にしたパフォーマンスだ。幻想的なロケーションのなかで披露された「USOTSUKI」は、オリコン週間デジタルシングルランキング1位（4/13付）を記録した2ndシングル。跳ねるような爽やかなビートとは裏腹に、大切な人を傷つけ、戻れない過去への後悔を綴った切ないリリックが、淡い桜の色合いと見事にマッチ。エモーショナルな表現と疾走感が共存するコレオグラフが、歌唱にさらなる鮮やかな色彩を与えている。
現在STARGLOWは、この2ndシングルを携え、自身初となるファンミーティングツアー『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-』を開催中。全国17会場のチケットはすべて即日ソールドアウトという熱狂ぶりを受け、先日、横浜・神戸でのアリーナ追加公演が発表されたばかり。
『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE Special Edition-』と題された本公演は、8月1日、2日に神奈川・横浜アリーナ、8月8日、9日に兵庫・GLION ARENA KOBEにて開催される予定だ。
【動画】エモい…！STARGLOW「USOTSUKI」ライブ映像
今回の映像で見どころとなるのは、春の息吹を感じさせる絶景の桜並木を舞台にしたパフォーマンスだ。幻想的なロケーションのなかで披露された「USOTSUKI」は、オリコン週間デジタルシングルランキング1位（4/13付）を記録した2ndシングル。跳ねるような爽やかなビートとは裏腹に、大切な人を傷つけ、戻れない過去への後悔を綴った切ないリリックが、淡い桜の色合いと見事にマッチ。エモーショナルな表現と疾走感が共存するコレオグラフが、歌唱にさらなる鮮やかな色彩を与えている。
『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE Special Edition-』と題された本公演は、8月1日、2日に神奈川・横浜アリーナ、8月8日、9日に兵庫・GLION ARENA KOBEにて開催される予定だ。