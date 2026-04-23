上垣皓太朗アナがMC『STAR』4・30放送回のゲスト発表 Snow Man、＝LOVE、EXILE B HAPPY、ONE N′ ONLY、Juice=Juice
フジテレビの上垣皓太朗アナウンサーがMCを務める30日生放送のフジテレビ系音楽番組『STAR』（毎週木曜 後7：00）に出演するアーティストが決定した。Snow Man、＝LOVE、EXILE B HAPPY、ONE N' ONLY、Juice=Juiceが登場する。日本のエンタメ業界における記録をことごとく塗り替えているSnow Manが新曲を披露する。
【写真】きれいな横顔…！新CM撮影中の目黒蓮
＝LOVEは「お姫様の作り方」と「劇薬中毒」の2曲をメドレーで披露。EXILE TETSUYAをリーダーとして、ボーカルに吉野北人、中島颯太、パフォーマーは小森隼、中務裕太、岩谷翔吾、浦川翔平、木村慧人の8人組・EXILE B HAPPYには小島よしおが参加。
キッズたちに大人気の小島へ、リーダーのTETSUYAが「コラボして一緒に楽曲をつくり、子どもたちに届けたい」とオファーして生まれた「EXILE B おっぱっぴー 〜風の船〜 (feat. 小島よしお)」をパフォーマンスする。
さらに、Music Videoが世界各国から注目されたことで、南米・アジア圏・欧州からのアクセスが殺到し、TikTokフォロワー数は日本人男性音楽アーティストで1位となる560万人超えのONE N' ONLYが「WARAiNA」を、“ハロプロのアベンジャーズ”と言われるほどの音楽スキルの高いグループとして知られるJuice=Juiceが今SNSを中心にダンス動画が大バズり中の「盛れ！ミ・アモーレ」を歌唱する。
そして鈴木雅之は、今年リリースしたデュエットベストアルバム『MARTINI DUET DELUXE』から、1993年にリリースされた平成を代表するデュエット曲「渋谷で５時」を、デュエットパートナーとしてタレントで俳優の渋谷凪咲を迎え、令和版にアップデートした「渋谷で5時（2026 Ver）feat. 渋谷凪咲」を披露する。
また上垣アナとタッグを組む今回のSTARナビゲーターには吉野が就任。THE RAMPAGEではボーカルを担当し、その美貌と透明感のある歌声でファンを魅了する吉野が上垣アナとどんな化学反応を見せるのかにも注目だ。
【写真】きれいな横顔…！新CM撮影中の目黒蓮
＝LOVEは「お姫様の作り方」と「劇薬中毒」の2曲をメドレーで披露。EXILE TETSUYAをリーダーとして、ボーカルに吉野北人、中島颯太、パフォーマーは小森隼、中務裕太、岩谷翔吾、浦川翔平、木村慧人の8人組・EXILE B HAPPYには小島よしおが参加。
さらに、Music Videoが世界各国から注目されたことで、南米・アジア圏・欧州からのアクセスが殺到し、TikTokフォロワー数は日本人男性音楽アーティストで1位となる560万人超えのONE N' ONLYが「WARAiNA」を、“ハロプロのアベンジャーズ”と言われるほどの音楽スキルの高いグループとして知られるJuice=Juiceが今SNSを中心にダンス動画が大バズり中の「盛れ！ミ・アモーレ」を歌唱する。
そして鈴木雅之は、今年リリースしたデュエットベストアルバム『MARTINI DUET DELUXE』から、1993年にリリースされた平成を代表するデュエット曲「渋谷で５時」を、デュエットパートナーとしてタレントで俳優の渋谷凪咲を迎え、令和版にアップデートした「渋谷で5時（2026 Ver）feat. 渋谷凪咲」を披露する。
また上垣アナとタッグを組む今回のSTARナビゲーターには吉野が就任。THE RAMPAGEではボーカルを担当し、その美貌と透明感のある歌声でファンを魅了する吉野が上垣アナとどんな化学反応を見せるのかにも注目だ。