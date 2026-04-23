BALLISTIK BOYZ日高竜太＆加納嘉将、演技初挑戦 砂田将宏主演ドラマで友人役
7人組グループ・BALLISTIK BOYZの日高竜太（※高＝はしごだか）と加納嘉将が、メンバーの砂田将宏が主演を務める、29日放送の日本テレビ系深夜単発ドラマ『AIに話しすぎた男』（深1：35）に出演することが23日、発表された。演技初挑戦となる。
【写真】予測できた…？AIが生成した主人公の将来の姿
本作品は、AIと人間の関係性について描いたダークサスペンスのオリジナル作品。結婚を翌日に控えた相内亮佑（砂田）は、順風満帆な人生の裏側で、恋人・めぐみ（藤江萌）への劣等感と迷いにさいなまれていた。そんな時に起動した最新AI「MIRA」（内山昂輝）は、スマホやPCの膨大なデータから、亮佑の“内なる声”を暴き出す。密室で突きつけられる、残酷なまでの客観的データ。彼が導き出す“究極の選択”とは。視聴者の価値観を揺さぶる、新感覚の密室ヒューマンドラマとなる。
日高と加納は映像作品初挑戦だが、現場入りした瞬間から明るくスタッフ陣を盛り上げており、少し緊張した様子だった砂田も「2人がいたのでリラックスしてクランクインすることができました」と笑顔を見せた。3人で出演したのはドラマの冒頭シーン。友人役の日高が「知ってる？MIRAっていうアプリで…」と亮佑にAIアプリ・MIRAを紹介する。果たしてこのアプリによって亮佑の運命はどうなっていくのか。
【写真】予測できた…？AIが生成した主人公の将来の姿
本作品は、AIと人間の関係性について描いたダークサスペンスのオリジナル作品。結婚を翌日に控えた相内亮佑（砂田）は、順風満帆な人生の裏側で、恋人・めぐみ（藤江萌）への劣等感と迷いにさいなまれていた。そんな時に起動した最新AI「MIRA」（内山昂輝）は、スマホやPCの膨大なデータから、亮佑の“内なる声”を暴き出す。密室で突きつけられる、残酷なまでの客観的データ。彼が導き出す“究極の選択”とは。視聴者の価値観を揺さぶる、新感覚の密室ヒューマンドラマとなる。