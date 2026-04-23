お笑いコンビ「クワバタオハラ」のくわばたりえ（50）が、10kg以上のダイエットに成功したことを報告し、ビフォーアフター写真を公開した。

【映像】10kg以上減量したくわばたりえのビフォーアフター

2009年に結婚し、3人の子どもを育てているくわばた。自身のYouTubeチャンネルでは、家庭での料理動画など日常の様子を発信しており、チャンネル登録者数は57万人と人気を集めている。

衝撃的なビフォーアフターに反響

4月21日に公開した動画では、ダイエット前とのビフォーアフター写真を披露し、これまでの経緯も説明。2024年5月に体重が69.7kgまで増えたことをきっかけにダイエットを決意するも、運動が続かず一時は70kgを超えてしまったという。その後、お笑いタレントの小藪千豊（52）の勧めで食事改善に取り組み、およそ5カ月で10kgの減量に成功。現在は58.8kgまで体重を落としたことを報告した。さらに、食生活の改善によって家族の健康状態も向上したことも明かしている。

この動画にはファンから「励みになります」「お顔がシュッとされてますね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）