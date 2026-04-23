秋元康氏（67）が新たに総合プロデュースを手がけるシアターボーイズグループ「Cloud ten」（クラウド テン）が23日、都内でお披露目された。個性豊かな30人で、最年少は13歳。男女問わずグループが乱立する時代に、ダイバーシティ東京プラザ6階の専用劇場で日々公演を重ねるスタイルで挑む。

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初めてフラッシュを浴び、30の個性が輝いた。初々しい笑顔を見せつつ、3つのグループに分かれて楽曲「さりげない未来」「君とSomeday」「ごめん 愛こそ全て」を披露。スカート風の衣装を身にまとうメンバーや中性的な印象を与える髪形のメンバー、キレのあるダンスを見せるメンバー。新たなスタイルでの活躍を予感させた。

メンバーの興梠大和は「僕たちにはシアターという大きな武器がある。成長していく過程を見てほしい」と呼びかけ、深水柊人は活動を見据え「普通は交わらないような個性がひとつになった時に、予測不可能な化学反応を起こせる」と意気込んだ。

株式会社Y＆N Brothers、三井不動産グループ、東京ドームがタッグを組んだプロジェクトで、昨夏から全国規模のオーディションを開始。複数回の合宿審査などを重ね、東大在学中の小峯佑斗、ダンス全国大会で2度の優勝経験を持つ最年少の駒井玲紅、水泳で国体に出場した深水柊人ら、個性豊かな30人が決定した。

秋元氏はプロジェクトの意義について「人生を振り返って宝は何かと考えると『目撃する』ということだと思います」と話し、「AKB48を作った時も、0から皆さんに目撃していただきたいと。今回も目撃を体験できる場を作ろうじゃないかというものです。0から1を作るのはとても大変ですが、次第にお客様が増えてきたとか、いつの日か『東京に行くなら行ってみたい』と思われる場所を作るのが我々の使命です」と覚悟を示した。

原石のメンバーには「人間には機会を与えてもらった時に発揮する力が出てくる。彼らが何か生み出せると信じています」と期待を込めた。8月から開始予定の劇場公演は毎日上演を目標とし、30人が数チームに分かれて活動する方針だ。

グループ名は英語の慣用句で最高の幸せを意味する「Cloud nine」に由来する。最高のさらに上を行くという願いを込め、「nine」より1つ大きい「ten」が授けられた。最高の瞬間を目撃させるべく、大きな1歩を踏み出した。【寺本吏輝】

○…グループは今後、“全国巡業”を予定している。4月26日の横浜市・三井アウトレットパーク横浜ベイサイドでのイベントを皮切りに、ららぽーと、ラゾーナ川崎など全国の商業施設を訪れる。

▼メンバー名と出身地一覧（五十音順）

阿部晴仁（あべ・はると）宮城県、稲葉斗真（いなば・とうま）愛知県、上野誠治（うえの・せいじ）宮城県、宇治斗真（うじ・とうま）埼玉県、大瀬礼葵（おおせ・らいき）熊本県、大和田歩夢（おおわだ・あゆむ）千葉県、北凪晴（きたなぎ・はる）北海道、木村陽（きむら・はる）神奈川県、興梠大和（こうろき・やまと）神奈川県、駒井玲紅（こまい・りく）東京都、小峯佑斗（こみね・ゆうと）東京都、桜木せな（さくらぎ・せな）米国、佐藤流星（さとう・りゅうせい）千葉県、碩大翔（せき・やまと）千葉県、冨澤琉（とみざわ・りゅう）東京都、西山巳喜多（にしやま・いよた）東京都、根本純志（ねもと・あつし）栃木県、蓮水航太朗（はすみ・こうたろう）大阪府、濱屋元希（はまや・もとき）大阪府、平石愛葵（ひらいし・あいき）鹿児島県、平岡幹基（ひらおか・もとき）神奈川県、深水柊人（ふかみ・しゅうと）福島県、福嶋涼斗（ふくしま・すずと）千葉県、福田結聖（ふくだ・ゆうせい）兵庫県、福間しん（ふくま・しん）大阪府、舩水健佑（ふなみず・けんすけ）愛知県、本田高優（ほんだ・たかまさ）栃木県、松尾帆高（まつお・ほだか）兵庫県、望月清秀（もちづき・せいしゅう）静岡県、渡邊絢斗（わたなべ・あやと）静岡県