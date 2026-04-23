藤井サチ「すごく色が可愛い」チークにもマルチに使える愛用アイシャドウ

藤井サチさんが、自身のYoutubeチャンネルに『メイクしながらQ&A おすすめ肌管理/失恋/人間関係/マタニティライフなどなど』の動画を投稿。ファンから寄せられた様々な質問に回答しながらメイクの様子を公開！愛用品も教えてくれました。

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■アイシャドウでもチークでも

動画内に登場したのはこちら！

hince/シングルアイシャドウ 06ポメロローズ 税込1,210円（公式サイトより）

チークやノーズシャドウ、コントゥアリングまで幅広く使える単色アイシャドウ！藤井さんは柔らかなコーラル感のある「ポメロローズ」を愛用。

藤井さんはこちらについて「アイシャドウなんですけど、すごく色が可愛いのでチークに使っちゃってます」とコメントしながら紹介。

ブラシに優しく取り、こめかみの近くの頬から目の下あたりにまで、数回撫でるように塗布していました！

■動画もチェック

動画内では質問の回答とともに、メイクの完成までコスメ紹介しながら披露！ぜひチェックしてみてくださいね。