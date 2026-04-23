【ヴェルカ】「島根に大勝 地区優勝へ王手」今季現役引退の狩俣選手のスリーポイントも《長崎》
りそなグループB1「長崎ヴェルカ」。
ホームで22日「島根スサノオマジック」に大勝し、西地区の優勝マジックを「1」としました。
勝てば、今シーズンの西地区2位以上が決まるヴェルカ。
22日は、序盤からエンジン全開で攻め込みます。
第1クオーター、ジョンソンがファウルを受けながらレイアップを決めれば、山口からのパスを受けた馬場がスリーポイントを沈め、リードを広げます。
第2クオーターには、ジョンソンのワンハンドダンクや、ミッチェルのゴール下などで15点を連取。
55ー31と、大きくリードして折り返します。
後半に入っても勢いは止まらず、最終第4クオーターでは、今シーズン限りでの現役引退を表明している狩俣。
16試合ぶりのスリーポイントを決めるなど、100点ゲームで大勝。3連勝としました。
ヴェルカは、西地区2位以上を確定させるとともに、2位の「名古屋ダイヤモンドドルフィンズ」が敗れたため、地区優勝へのマジックを「1」とし、王手をかけました。
（星川 堅信 選手）
「優勝が決まるかもしれないのは組織にとって、長崎にとってもみんなに分かりやすい結果なので、これが決まるかもしれないのは、頭の隅に置きながらちゃんと準備をする」
（川真田 紘也 選手）
「優勝が決まるから勝つ…ではなく、いつも通りの自分たちの、長崎ヴェルカのバスケットをして勝ちを目指して頑張りたい」
次節は25日と26日、アウェーで「ファイティングイーグルス名古屋」と対戦します。