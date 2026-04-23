りそなグループB1「長崎ヴェルカ」。

ホームで22日「島根スサノオマジック」に大勝し、西地区の優勝マジックを「1」としました。

勝てば、今シーズンの西地区2位以上が決まるヴェルカ。

22日は、序盤からエンジン全開で攻め込みます。

第1クオーター、ジョンソンがファウルを受けながらレイアップを決めれば、山口からのパスを受けた馬場がスリーポイントを沈め、リードを広げます。

第2クオーターには、ジョンソンのワンハンドダンクや、ミッチェルのゴール下などで15点を連取。

55ー31と、大きくリードして折り返します。

後半に入っても勢いは止まらず、最終第4クオーターでは、今シーズン限りでの現役引退を表明している狩俣。

16試合ぶりのスリーポイントを決めるなど、100点ゲームで大勝。3連勝としました。

ヴェルカは、西地区2位以上を確定させるとともに、2位の「名古屋ダイヤモンドドルフィンズ」が敗れたため、地区優勝へのマジックを「1」とし、王手をかけました。

（星川 堅信 選手）

「優勝が決まるかもしれないのは組織にとって、長崎にとってもみんなに分かりやすい結果なので、これが決まるかもしれないのは、頭の隅に置きながらちゃんと準備をする」

（川真田 紘也 選手）

「優勝が決まるから勝つ…ではなく、いつも通りの自分たちの、長崎ヴェルカのバスケットをして勝ちを目指して頑張りたい」

次節は25日と26日、アウェーで「ファイティングイーグルス名古屋」と対戦します。