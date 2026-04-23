ＴＷＩＣＥのＭＯＭＯ、ＳＡＮＡが２３日、都内で行われた米映画「プラダを着た悪魔２」（５月１日公開、デビッド・フランケル監督）のジャパンプレミアに真っ赤なノースリーブドレスを着用して登壇した。

同作に出演するメリル・ストリープ、アン・ハサウェイの２人によるビデオメッセージの呼び込みで登場。ＭＯＭＯは「さらに緊張感とワクワクでさらにワーッてなった」と大興奮。「ジャパンアンバサダーとして映画のイベントに来ることはなかなかないので、楽しみ」と声を弾ませた。

ＳＡＮＡは身にまとった衣装に「圧倒されるようなレッドで、背面にあしらわれたリボンがポイント」とアピールした。ＭＯＭＯは作品にちなみ、自信のモチベーションをあげるものには「ファッションが大好きなのでショッピングをたくさんして、好きな洋服、アイテムを着用する」。ほしいアイテムには「季節の変わり目なので、タンクトップだったり、かわいいトップス」と回答した。２００６年の１作目からファンというＳＡＮＡは「頑張っている人を見たら、私も頑張ろうとモチベーションが上がる。早く映画を観（み）たい」と心待ちにした。

「プラダ−」は、全世界興収約３．２７億ドル（約５００億円）を記録し、大ヒットした前作から２０年ぶりの続編。日本での公開を記念し、ジャパンアンバサダーの２人の他、長谷川京子、山田優らも登壇した。