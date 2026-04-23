1児の母・神田うの、ステーキ・さくらんぼ…豪華な「お夕食用のお弁当」動画に反響「こんなお弁当羨ましい」「ぺろっと完食しちゃいそう」
【モデルプレス＝2026/04/23】タレントの神田うのが4月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。弁当を披露し、話題になっている。
【写真】51歳美人タレント「豪華すぎてびっくり」急いで作った夕食用弁当
神田は「昼食ではなくお夕食用のお弁当を急いで作ったよ」とつづり、お弁当の動画を公開。わっぱの中にご飯、卵焼き、にんじん、インゲン、青菜、カットステーキが詰められ、さくらんぼもついた豪華な弁当となっている。
この投稿には「豪華すぎてびっくり」「お弁当にステーキなんてすごすぎる」「こんなお弁当羨ましい」「ぺろっと完食しちゃいそう」などといった反響が寄せられている。
神田は2007年に結婚。2011年に第1子となる長女を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】51歳美人タレント「豪華すぎてびっくり」急いで作った夕食用弁当
◆神田うの、豪華な弁当動画公開
神田は「昼食ではなくお夕食用のお弁当を急いで作ったよ」とつづり、お弁当の動画を公開。わっぱの中にご飯、卵焼き、にんじん、インゲン、青菜、カットステーキが詰められ、さくらんぼもついた豪華な弁当となっている。
◆神田うのの手作り弁当が話題
この投稿には「豪華すぎてびっくり」「お弁当にステーキなんてすごすぎる」「こんなお弁当羨ましい」「ぺろっと完食しちゃいそう」などといった反響が寄せられている。
神田は2007年に結婚。2011年に第1子となる長女を出産した。（modelpress編集部）
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