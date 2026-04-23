神田うの／2017年撮影 （C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/04/23】タレントの神田うのが4月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。弁当を披露し、話題になっている。

【写真】51歳美人タレント「豪華すぎてびっくり」急いで作った夕食用弁当

◆神田うの、豪華な弁当動画公開


神田は「昼食ではなくお夕食用のお弁当を急いで作ったよ」とつづり、お弁当の動画を公開。わっぱの中にご飯、卵焼き、にんじん、インゲン、青菜、カットステーキが詰められ、さくらんぼもついた豪華な弁当となっている。

◆神田うのの手作り弁当が話題


この投稿には「豪華すぎてびっくり」「お弁当にステーキなんてすごすぎる」「こんなお弁当羨ましい」「ぺろっと完食しちゃいそう」などといった反響が寄せられている。

神田は2007年に結婚。2011年に第1子となる長女を出産した。（modelpress編集部）

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