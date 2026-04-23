鈴木奈々、自分用の手作り弁当公開「ボリューム満点」「参考になる」と反響
【モデルプレス＝2026/04/23】タレントの鈴木奈々が4月23日、自身のInstagramを更新。自分用に作った弁当を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】37歳元ギャルタレント「ボリューム満点」おかずたっぷりの彩り豊かな弁当
鈴木は「自分にお弁当作りました」と報告し「おかずは、豚バラ肉を黄金のタレで炒めて、甘い卵焼きとウィンナーとブロッコリー 大好きなコーンクリームコロッケにしました」と彩りと栄養バランスの良い弁当の写真を投稿。「最近お弁当作りにハマってます！」と明かし「毎日お子さんに作ってるママパパは大変ですよね 毎日本当にお疲れ様です」と続けている。
この投稿には「おいしそう」「栄養バランス良さそう」「彩り綺麗」「ボリューム満点」「参考になる」「真似したい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】37歳元ギャルタレント「ボリューム満点」おかずたっぷりの彩り豊かな弁当
◆鈴木奈々、自分用の手作り弁当を公開
鈴木は「自分にお弁当作りました」と報告し「おかずは、豚バラ肉を黄金のタレで炒めて、甘い卵焼きとウィンナーとブロッコリー 大好きなコーンクリームコロッケにしました」と彩りと栄養バランスの良い弁当の写真を投稿。「最近お弁当作りにハマってます！」と明かし「毎日お子さんに作ってるママパパは大変ですよね 毎日本当にお疲れ様です」と続けている。
◆鈴木奈々の投稿に反響
この投稿には「おいしそう」「栄養バランス良さそう」「彩り綺麗」「ボリューム満点」「参考になる」「真似したい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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