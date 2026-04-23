NHK朝ドラ『ばけばけ』“ヘブンさん”実はミュージシャン 「あまりヘブンっぽく見えなくなった」近影＆バンド4ショットに「イケメンズ」と反響
NHK連続テレビ小説『ばけばけ』でヘブン役を演じた英ミュージシャン・俳優のトミー・バストウが、23日までに自身のインスタグラムを更新し、劇中から一転、バンドマン姿を披露し、話題を集めている。
【動画＆写真】『ばけばけ』“ヘブンさん”トミー・バストウの近影 かっこいいバンド4ショット
トミー・バストウは、バンド「FranKo」のリードボーカル。その一方で『ばけばけ』ヘブン役を演じ、日本国内で幅広い層からの認知を獲得。また、海外ドラマ『SHOGUN 将軍』でのマーティン・アルビト司祭役など、国際的な俳優活動と並行して音楽活動を続けてきた。
『ばけばけ』が最終回を迎え、4月の動画メッセージでは英語で「あまりヘブンっぽく見えなくなった」と近影を届け、感謝を語った。そして「『ばけばけ』は終わってしまいましたが、これからも前に進んでいかなければなりません」と音楽活動について告知。
また、最新投稿では「FranKo」の公式インスタグラムの投稿を引用する形で、バンドメンバーとの4ショットを披露。「こんにちは、世界！お久しぶりです……」とあいさつし、シングル「Slip Away」がずべてのストリーミングプラットフォームで配信されることが決定したと伝えた。
これに対して、ファンからは「センキョーです！」「早くライブ行きたい！」「カッコいいです」「イケメンズ」など、多数の声が寄せられている。
【動画＆写真】『ばけばけ』“ヘブンさん”トミー・バストウの近影 かっこいいバンド4ショット
トミー・バストウは、バンド「FranKo」のリードボーカル。その一方で『ばけばけ』ヘブン役を演じ、日本国内で幅広い層からの認知を獲得。また、海外ドラマ『SHOGUN 将軍』でのマーティン・アルビト司祭役など、国際的な俳優活動と並行して音楽活動を続けてきた。
また、最新投稿では「FranKo」の公式インスタグラムの投稿を引用する形で、バンドメンバーとの4ショットを披露。「こんにちは、世界！お久しぶりです……」とあいさつし、シングル「Slip Away」がずべてのストリーミングプラットフォームで配信されることが決定したと伝えた。
これに対して、ファンからは「センキョーです！」「早くライブ行きたい！」「カッコいいです」「イケメンズ」など、多数の声が寄せられている。