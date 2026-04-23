俳優の高橋克実（65）が23日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。子供について語った。

司会の黒柳徹子が「あなたは50歳の時に長男が生まれて、その3年後にお嬢さんが生まれた。遅かったんだね、割とね」と紹介すると、高橋は「いや、だいぶ遅かったですね。今もう大変ですね」としみじみと話した。

「今2人いて、上が中2で、下が小5です。大変です」と語り、長男については「身長が去年の夏休み後に追い越されました」「177（センチ）ぐらいあるんですかね」と打ち明けた。腰の位置も全然違うとし「背中合わせでこうやって測った時に、僕の腰近くにお尻がありましたね」と苦笑した。

黒柳は「娘は大きくなっているのにおんぶしてなんて言うんだって」とも明かし、高橋は「そうなんですよ。可愛いんですけれど、とてもじゃないですけど、重いですね」とコメント。「娘も150、151ぐらいあるのかな。結構大きいんですよ」「おんぶしますけれども」と目を細めた。

家では長男にキャッチボールに誘われないよう静かにしているとも暴露され「中学生になると球が速いんですよ」と高橋。自身も子供の頃に野球をやっており、俳優になってからも劇団員と共にプレーしていたものの「とてもじゃないですけど、捕れないですよ」と繰り返した。

さらに「妹の方はチアダンス」をしていると告白。「チアって2つあって、チアリーディングっていうのと、チアダンスっていうのと」「チアダンスっていうのは跳んだり上に投げたりしないで、どれだけそろうかっていう」と説明した。

長女は先日大会に出場したと言い、「結構毎日のように自主練も含めてやっていますね」「それの送り迎えとか、空いているときは。本当にドライバーです」と平然と話した。

自身の事は後回しになったと言われ「そうなりますね。洋服なんかでも、あっち買いに行くだの、どこ行くだのってみんな連れていきますけれども、自分なんてほとんどジャージーですもん」とほほ笑んだ。

子供には服装を注意されたこともあるとぶっちゃけ、「ちょっとTPOみたいなことを言われて。何がTPOだよって思いましたけれども。誰のためにこんなになってんだよって」とぼやいて笑わせた。