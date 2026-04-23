二宮和也、「エモエモのエモ」な“再会”を報告 過去には兄弟役でSNS大反響
5人組グループ・嵐の二宮和也が23日、自身の公式Xを更新。バラエティー番組で共演したという人物との再会を報告し、注目を集めている。
【写真】“目が合っちゃダメよチャレンジ”で対決する二宮和也＆櫻井翔
二宮は「本当に何年振りだよ！？という出会い。お互いにちゃんと活動していると再会する事があるからたまらない。バラエティー番組での共演でしたわ」と投稿。次に「あ、ごめんなさい。再会した人誰だか言ってなかった笑 この人です」と「二宮和也様」「錦戸亮様」と書かれた写真でその人物を明かした。
二宮と錦戸は2008年放送のドラマ『流星の絆』（TBS）で共演。兄弟役を演じていた。「（名前が並ぶとエモエモのエモやで）」という二宮の言葉を受けSNSでは「夢かと思うほど嬉しすぎるっ」「流星の絆だ」「有明兄弟ーー！！！」「胸いっぱいすぎて泣いてる」「エモエモのエモです…」と反響が寄せられた。
【写真】“目が合っちゃダメよチャレンジ”で対決する二宮和也＆櫻井翔
二宮は「本当に何年振りだよ！？という出会い。お互いにちゃんと活動していると再会する事があるからたまらない。バラエティー番組での共演でしたわ」と投稿。次に「あ、ごめんなさい。再会した人誰だか言ってなかった笑 この人です」と「二宮和也様」「錦戸亮様」と書かれた写真でその人物を明かした。
二宮と錦戸は2008年放送のドラマ『流星の絆』（TBS）で共演。兄弟役を演じていた。「（名前が並ぶとエモエモのエモやで）」という二宮の言葉を受けSNSでは「夢かと思うほど嬉しすぎるっ」「流星の絆だ」「有明兄弟ーー！！！」「胸いっぱいすぎて泣いてる」「エモエモのエモです…」と反響が寄せられた。