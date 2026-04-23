これからの天気をフカボリしてお伝えします。

■24日の雨は朝まで 日中は広く晴れる

24日（金）は、関東など太平洋側では朝まで雨の残る所がありますが、日中は広い範囲で晴れるでしょう。山林火災の発生している大槌町でも、晴れて空気の乾燥が続きそうです。北日本を中心に乾燥注意報も発表されていますので、火の取り扱いには十分にご注意下さい。北海道は寒気の影響で道北や道東を中心に雪が降りそうです。内陸を中心に昼間も一桁の気温となる所があるでしょう。西日本は前日より大幅に気温が上がり、東日本もこの時期らしい気温が戻る見込みです。

■25日は全国的に晴れて行楽日和に

25日(土)は高気圧に覆われて晴れる所が多いでしょう。気温も平年並みの所が多く、寒くもなく暑くもなく、過ごしやすい陽気となりそうです。23日(木)に、室蘭で桜の開花発表があり、これでソメイヨシノはすべて開花したことになります。土曜日は青空の下でお花見が楽しめるでしょう。26日（日）は西日本の太平洋側で天気が崩れる予想で、27日(月)は東日本でも雨の降る所がありそうです。

■28日は北日本でまとまった雨か

28日（火）は北日本を低気圧や前線が通過する予想で、低気圧の発達の程度によっては荒れた天気になる恐れがあります。まだ予想に幅はありますが、大槌町ではまとまった雨が期待できそうです。

29日（水）からは大型連休がスタートしますが、低気圧や前線が次々と通過して、天気は短い周期で変化していきそうです。低気圧の通過するタイミングや、前線の位置次第で予報がガラッと変わる可能性があるため、最新の気象情報をこまめにご確認下さい。気温は平年並みか高い予想で、晴れると汗ばむような暑さになりそうです。お出かけの際は熱中症対策も忘れずに行いましょう。